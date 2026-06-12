Empresarios rechazan toma del aeropuerto

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Servytur Tuxtla), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac Chiapas), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Tuxtla Gutiérrez (Canacintra Tuxtla) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Chiapas), emitieron un comunicado conjunto este jueves para manifestar su “profunda preocupación y firme rechazo” ante las acciones radicales emprendidas por docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la entidad, particularmente en la capital.

Las organizaciones empresariales condenaron la toma del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” y los bloqueos a instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tuxtla Gutiérrez, acciones que, advirtieron, generan afectaciones severas al libre tránsito, la movilidad de personas y mercancías, el abasto de combustibles, el funcionamiento de servicios esenciales y la certidumbre jurídica necesaria para la estabilidad social y económica del estado.

Afectaciones

“La interrupción de operaciones en un aeropuerto internacional constituye un riesgo directo para la seguridad, la conectividad, el turismo, la inversión y el desarrollo de Chiapas”, subraya el documento.

Reconocen derecho a la protesta, pero exigen legalidad.

Las cámaras empresariales reconocieron el derecho a la manifestación, pero fueron enfáticas al señalar: “ninguna causa justifica la obstrucción de infraestructura estratégica ni la vulneración de los derechos de terceros. La protesta social no puede derivar en acciones que paralicen la vida económica, comprometan la seguridad de la ciudadanía o pongan en riesgo el patrimonio público y privado del estado”.

Ante esta situación, los organismos empresariales solicitaron “de manera respetuosa, urgente y categórica” a los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal– que adopten de inmediato medidas para restablecer la legalidad y el orden público en el aeropuerto y en todas las instalaciones estratégicas afectadas.

Exigencias

Garantizar el libre tránsito, la movilidad regional y el funcionamiento continuo de vías, servicios e infraestructura indispensables para la actividad económica y social de Chiapas.

Asegurar el suministro y distribución de combustibles, evitando mayores afectaciones al comercio, turismo, servicios y a la población en general.

Proteger la integridad de usuarios, trabajadores, empresarios y ciudadanía, así como salvaguardar los derechos de terceros frente a actos que exceden el marco de la protesta legítima.

Actuar de manera coordinada, inmediata y con estricto apego a derecho para evitar el deterioro de las condiciones de seguridad, movilidad, abasto y certidumbre en la entidad.

Advierten riesgo para la estabilidad económica y social.

Las organizaciones firmantes representan sectores esenciales como el comercio, los servicios, el turismo, la industria restaurantera, la industria de la transformación y la actividad empresarial formal. En su comunicado, alertaron que “cuando la autoridad no garantiza condiciones mínimas de legalidad y funcionamiento institucional, se compromete la estabilidad económica y social de todo Chiapas”.

Buscan restablecer el orden

Exhortaron al gobierno federal, al Gobierno del Estado de Chiapas y al gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez a ejercer sin dilación sus facultades legales para restablecer el orden, proteger la infraestructura estratégica y asegurar los derechos de la población.

Finalmente, las cámaras reiteraron su disposición al diálogo institucional y a la construcción de soluciones dentro del marco legal, subrayando que “la preservación del Estado de Derecho es inaplazable y constituye la base para la paz social, la inversión y el desar