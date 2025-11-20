Empresarios reciben el Distintivo Moderniza

Reconocen a empresas hoteleras de San Cristóbal de Las Casas, con la entrega de Distintivos Moderniza, “por ser un sector fuerte, competitivo y comprometido con el servicio de calidad que distingue a San Cristóbal de Las Casas”.

Reconocimiento que otorgado la Secretaría de Turismo federal a empresas que han implementado sistemas de gestión orientados a la mejora continua, la satisfacción del cliente y el fortalecimiento del desarrollo humano en sus equipos de trabajo.

La directora de Competitividad y Normativa Turística, Ana Victoria Teresa Tovilla Baldor, reconoció el esfuerzo de los empresarios que apostaron por profesionalizar sus procesos.

Avances

Destacó que estos avances fortalecen al turismo, generan empleos y contribuyen al desarrollo económico del estado, además de brindar mejores oportunidades de crecimiento para el personal que labora en estas empresas certificadas.

El subsecretario de Desarrollo Turístico, Andrés Sánchez de León, reiteró que la Secretaría de Turismo continuará siendo aliada en los procesos de certificación y modernización.

Felicitó a los establecimientos galardonados, entre ellos hoteles y agencias locales, por construir un sector fuerte, competitivo y comprometido con el servicio de calidad que distingue a San Cristóbal de Las Casas.

Distintivo

El Distintivo Moderniza fue entregado a representantes de los hoteles El Encanto, D’Monica, Las Culturas, Villa Mercedes, Agencia Balam Transtur, Hotel Ciudad Real Centro Histórico y Hotel Tepeyac.

La regidora Dayana Chacón Martínez asistió a la entrega de este galardón, y reconoció que este logro refleja el compromiso y la dedicación del sector hotelero de la ciudad.