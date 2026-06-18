Empresarios se sumarán al Teletón

Las empresas con mayor diversidad étnica tienen un 36 % más de posibilidades de tener un desempeño financiero superior. Las compañías lideres en inclusión de personas con discapacidad logran 1.6 veces más ingresos y 2.6 más utilidad neta.

Estos datos son relevantes en el marco de la alianza de colaboración firmada por Coparmex Chiapas y el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Chiapas (CRIT), para abrir más espacios laborales a personas con alguna discapacidad y sumarse a otras estrategias.

Convenio

La firma del convenio se realizó para fortalecer el compromiso con la inclusión, la responsabilidad social y la construcción de mejores oportunidades para las personas y familias que más lo necesitan.

Eduardo Estrada Molina, director del CRIT Chiapas, destacó que haya cada vez más empresas comprometidas con niños y niñas con discapacidad, con sus familias, con una responsabilidad social real, que demuestran sumándose a este tipo de alianzas.

Uno de los tantos compromisos de la fundación es dar cuentas claras de lo que hacen, destacando que están a puertas abiertas para cualquier persona que quiera conocer las instalaciones del centro y ver la calidad de trabajo con la que atienden a tantos niños cada día.

Llaman a sumarse

Edgar Benítez Aguilar, presidente de Coparmex, invitó a todas y todos los empresarios a sumarse a esta alianza para alcanzar un desarrollo inclusivo, una inclusión laboral real, para que todas y todos tengan las mismas opciones de éxito.

Enfatizó que el objetivo principal es la visibilización, porque mucha gente todavía no conoce lo que hace el CRIT, sobre todo por los comentarios que se hacían antes respecto a que era usado para deducir impuestos, pero los donativos que dan realmente cambian vidas de familiar enteras.