Empresarios turísticos se capacitan en seguridad

Asociaciones Turísticas de San Cristóbal de Las Casas participaron en el curso de capacitación en prevención del delito, que impartió William Hernández Ovando, fiscal de distrito Zona Altos, con la participación de la GN, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y Secretaria de Seguridad Municipal.

Los empresarios turísticos dieron a conocer que durante la capacitación se abordaron temas como prevención de la extorsión, ciberseguridad y riesgos por drogas disfrazadas como dulces o productos de consumo.

Las maestras de la Guardia Cibernética les explicaron qué es la extorsión, sus principales modalidades y las acciones preventivas, destacando la importancia de denunciar al 0-8-9, no compartir información y extremar precauciones ante llamadas, mensajes y productos sospechosos.

Así como utilizar la app No te enganches, que es gratuita y ayuda a detectar números de extorsión y a denunciarlos dentro de la misma aplicación.