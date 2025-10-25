Empresas deben aprovechar la IA

Empresas pequeñas y medianas también pueden integrar herramientas inteligentes basadas en Inteligencia Artificial (IA) para optimizar sus procesos de anuncios, ventas, generación de contenidos y atención al cliente, manifestó Eduardo Ochoa León, especialista en innovación y desarrollo de estrategias comerciales basadas en IA.

En el marco del 53 aniversario del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y como parte del programa de Transformación Digital del Tecnológico Nacional de México, impartió la conferencia “Marketing con Inteligencia Artificial aplicada a negocios”.

El fundador de Big Family México, agencia de innovación y marketing especializada en desarrollo de negocios, indicó que la IA puede apoyar a los equipos comerciales y de comunicación en la creación de flujos de trabajo eficientes.

Mediante automatización, análisis de indicadores de desempeño y toma de decisiones repetitivas asistidas por IA, pueden hacer muchas cosas garantizando siempre la seguridad y el resguardo adecuado de los datos.

Mostró ejemplos de automatización de procesos en los que la IA ejecuta decisiones de bajo riesgo, como la clasificación de solicitudes, priorización de leads y generación de respuestas iniciales, dentro de un marco de gobernanza auditable y alineado a los objetivos del negocio.

También habló de integración de IA en flujos de contenido y anuncios con control editorial; automatización de tareas operativas y decisiones repetitivas con intervención humana en puntos clave; diseño de asistentes virtuales para atención y postventa bajo lineamientos de seguridad y privacidad.

Invitó a la comunidad académica y empresarial a participar en los programas de acompañamiento e implementación de IA aplicada a marketing para fortalecer la competitividad y la transformación digital de las organizaciones.