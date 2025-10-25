﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Empresas deben aprovechar la IA

Octubre 25 del 2025
El especialista dijo que mediante orientación adecuada la IA puede servir para todos los ámbitos. Cortesía
El especialista dijo que mediante orientación adecuada la IA puede servir para todos los ámbitos. Cortesía

Empresas pequeñas y medianas también pueden integrar herramientas inteligentes basadas en Inteligencia Artificial (IA) para optimizar sus procesos de anuncios, ventas, generación de contenidos y atención al cliente, manifestó Eduardo Ochoa León, especialista en innovación y desarrollo de estrategias comerciales basadas en IA.

En el marco del 53 aniversario del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y como parte del programa de Transformación Digital del Tecnológico Nacional de México, impartió la conferencia “Marketing con Inteligencia Artificial aplicada a negocios”.

El fundador de Big Family México, agencia de innovación y marketing especializada en desarrollo de negocios, indicó que la IA puede apoyar a los equipos comerciales y de comunicación en la creación de flujos de trabajo eficientes.

Mediante automatización, análisis de indicadores de desempeño y toma de decisiones repetitivas asistidas por IA, pueden hacer muchas cosas garantizando siempre la seguridad y el resguardo adecuado de los datos.

Mostró ejemplos de automatización de procesos en los que la IA ejecuta decisiones de bajo riesgo, como la clasificación de solicitudes, priorización de leads y generación de respuestas iniciales, dentro de un marco de gobernanza auditable y alineado a los objetivos del negocio.

También habló de integración de IA en flujos de contenido y anuncios con control editorial; automatización de tareas operativas y decisiones repetitivas con intervención humana en puntos clave; diseño de asistentes virtuales para atención y postventa bajo lineamientos de seguridad y privacidad.

Invitó a la comunidad académica y empresarial a participar en los programas de acompañamiento e implementación de IA aplicada a marketing para fortalecer la competitividad y la transformación digital de las organizaciones.

﻿