Empresas familiares sin plan, condenados al cierre

La supervivencia de las empresas familiares en México enfrenta su mayor prueba cuando ocurre el relevo generacional, un fenómeno que en Chiapas tiende a replicarse debido a la falta de planeación sucesoria y estructuras sólidas del negocio.

Así lo advirtieron Daniel Rivera, vocal del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, y Martha Lilia Chamé, presidenta de la misma institución, donde analizaron las causas que llevan al colapso de los negocios de familiares.

Revelaron que las empresas familiares generan el 90 por ciento de la economía nacional y son responsables de siete de cada diez empleos formales en el país, sin embargo solo tres de cada diez logran trascender a la segunda generación.

Chamé explicó que la raíz del problema se encuentra en la ausencia de reglas claras, cuando una familia funda un negocio y no establece protocolos de actuación ni define los objetivos a largo plazo, el conflicto entre los miembros se vuelve inevitable.

La falta de un derecho corporativo que ordene la participación de cada integrante y que establezca los mecanismos para el traspaso del patrimonio genera un escenario de incertidumbre que, en la mayoría de los casos, termina por disolver la empresa.

Situación local

El panorama en Chiapas es aún más complejo, ambos contadores coincidieron en que el estado supera el promedio nacional en cuanto al peso de las empresas familiares dentro de la economía local, alcanzando hasta el 95 por ciento.

Sin embargo, la mayoría son micro y pequeñas empresas donde el dueño es también el trabajador y el administrador, sin una clara distinción entre el patrimonio personal y el de la empresa.

Esta informalidad, sumada a la falta de educación financiera y jurídica, impide que los negocios crezcan con bases sólidas.