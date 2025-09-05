Empresas lideradas por mujeres aportan empleos

Después de rendir protesta para estar al frente de la presidencia en Chiapas del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), Iliana Alegría Romero recordó que las 2.7 millones de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que son lideradas por mujeres en el país, brindan alrededor de 10 millones de empleos, lo que significa multiplicar actividades.

Alegría Romero fue electa para estar al frente en Chiapas del CCME durante los próximos dos años. Dicho organismo promueve el desarrollo de las mujeres que son lideresas en diversos rubros empresariales.

Perspectiva de género

Tener perspectiva de género en la parte empresarial, resaltó en su discurso, es “entender que la economía con rostro de mujer no es un tema de moda, es de igualdad y de competitividad en México”.

Con base en los estudios que se han hecho, remarcó, cuando una mujer emprende se observa que la plantilla laboral se llega a componer hasta en un 62 % con mujeres.

Reducir brecha

Parte del propósito del CCME, detalló, es reducir la brecha económica y mejorar la presencia de este sector en los espacios de toma de decisiones en el país. La capacitación, dijo la empresaria, es clave para seguir avanzando.

Alegría Romero comentó que deben rodearse de las personas que las inspiran e impulsan, desde el núcleo familiar hasta profesionales y parte de las amistades. “No estamos solas, seguimos tejiendo redes inquebrantables, redes de apoyo”, resaltó.

La presidenta del CCME en Chiapas detalló que estar al frente del Consejo es una gran responsabilidad, es un reto ampliar la voz e impulsar a más mujeres a posiciones de alto liderazgo.