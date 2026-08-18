Más de 50 empresas ofertarán más de 300 vacantes en la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes, el próximo miércoles 19 de agosto en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro de Convenciones Polyforum, en la capital chiapaneca.

Así lo dieron a conocer Fernando Camacho, director de vinculación e información ocupacional en la subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo, y Leivy Hernández Vázquez, coordinadora del enlace de la Unidad Regional Tuxtla Gutiérrez.

Ambos hicieron hincapié en que el objetivo principal del evento es apoyar a los jóvenes a encontrar su primer empleo.

Camacho destacó que la feria se enmarca en un proceso de concientización con las empresas participantes para que brinden oportunidades reales a este sector de la población.

Ofertas

Aseguraron que todas las empresas que participan están debidamente constituidas y son formales, por lo que ofrecerán puestos con todas las prestaciones de ley y salarios justos.

Las vacantes disponibles abarcan desde puestos operativos hasta gerenciales, con el fin de atender diversos perfiles y habilidades.

Además de la oferta laboral, en el marco de la feria se impartirá una capacitación para buscadores de empleo.

Estos talleres, explicó Camacho, forman parte de las estrategias del Servicio Nacional de Empleo para ayudar a las personas a saber cómo elaborar un buen currículum, llenar correctamente una solicitud y prepararse para una entrevista de trabajo.

Requisitos y recomendaciones

Para las personas interesadas en acudir a la feria, recomendaron llevar varias solicitudes de empleo o currículum vitae, ya que tendrán la oportunidad de acercarse a las diferentes empresas y postularse a las vacantes que mejor se adapten a su perfil.

En cuanto a los requisitos de edad para participar, no hay un límite establecido, únicamente ser mayor de edad, e invitaron a todas las personas en búsqueda de empleo a asistir, sin importar su edad.