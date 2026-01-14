Empresas pueden ser sancionadas si calculan mal ISR

El consultor fiscal y patrimonial, Néstor Gabriel López, comentó que la actualización de las tablas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre sueldos y salarios y del subsidio para el empleo con base a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), también obliga a las empresas a actualizar sus sistemas operativos para calcular sus nóminas.

Remarcó que si calculan mal el ISR para uno o todos sus trabajadores tendrán problemas con la autoridad fiscal. Esto se traduce en posibles inconvenientes con los softwares, por tener dos factores de subsidios, de calculo de ISR y de UMAs.

Hacer cálculo correcto

Indicó que hay softwares que están calculando mal, por lo que algunas empresas y consultores fiscales tienen que contratar un software adicional para determinar que los cálculos están bien, porque si no lo hacen la multa por cada comprobante fiscal de nómina de un trabajador puede llegar hasta los 450 pesos.

Para las empresas que tengan 10 o más trabajadores esto representa un gasto fuerte de más de 10 mil pesos. Hay que tomar en cuenta que los algoritmos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cada vez son más estrictos y vigilantes, así como exigentes.

A esto se le suma que si entregan mal los comprobantes fiscales pueden obtener sanciones de hasta 19 mil 700 pesos, y lo peor es que toda la nómina no sea deducible. “No es poca cosa, por eso hay preocupación en el argot empresarial y desde antes de cerrar el 2025 comenzaron a prepararse”.

Si a esto se le suma que se estima que la fuerza laboral en México, de acuerdo con la última encuesta nacional de ocupación y empleo, 18 millones de personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos y que el beneficio que dijo la Conasami del aumento al salario mínimo aplica para 8.5 millones de personas, los trabajadores afectados a nivel nacional representan alrededor de 10 millones, que no es poca cosa.