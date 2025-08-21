Empresas reciben constancias de CRUC Balam

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), encabezada por Ana Laura Romero Basurto, llevó a cabo la entrega de Constancias de Registro Único de Contratistas (CRUC Balam), a 48 empresas chiapanecas que concluyeron satisfactoriamente su inscripción en el Padrón de Contratistas 2025 del Gobierno del Estado.

Acto

El acto se realizó en la Sala Anticorrupción contando con la presencia de César Eulieser Galdámez Pimentel, coordinador de Verificación Externo de la Obra Pública Estatal y del gremio constructor, así como de Tania Lucía Vila Cisneros, jefa de Área de Desarrollo de Sistemas.

Transparencia

En su mensaje, la titular de SAyBG subrayó que este procedimiento representa un paso firme hacia la transparencia y la confianza en la asignación de obra pública.

“El registro y validación de contratistas no es únicamente un requisito administrativo; es un compromiso con la legalidad, la competencia justa y la rendición de cuentas. Con ello, se fortalece la participación de las empresas chiapanecas en igualdad de condiciones”, puntualizó.

Compromiso

Con esta entrega, la SAyBG reafirma su compromiso de consolidar una gestión pública moderna, transparente y con reglas claras, que impulse el desarrollo del sector de la construcción y fortalezca la confianza ciudadana en Chiapas.