Empresas venden más pero contratan menos

En la actividad comercial de Chiapas, los ingresos por suministro de bienes y servicios aumentaron de manera considerable en comparación con el mismo mes del año pasado; sin embargo, el empleo formal registró retrocesos, de acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC).

Los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y que dan como referencia el comportamiento económico del mes de junio, arrojan que en el comercio al por mayor, sector que abastece a tiendas y negocios, reportó un incremento anual en sus ingresos reales del 11.6 %.

La compra de mercancías para reventa aumentó un 13.5 %, lo que indica que los distribuidores están moviendo mayor volumen de inventario.

Sin embargo, este empuje comercial no se tradujo en nuevas contrataciones. El personal ocupado total en el comercio al mayoreo disminuyó un -1.6 % anual.

Las remuneraciones medias reales, es decir, los sueldos, registraron un alza del 3.0 %, lo que sugiere que quienes conservan su empleo están percibiendo mejores salarios, aunque la plantilla laboral se ha reducido.

Minoristas

En el comercio al por menor (tiendas de autoservicio, departamentales, abarrotes y comercio en general), el panorama es similar.

Los ingresos crecieron un 2.3 % anual, mientras que las compras de mercancías para reventa aumentaron un 5.0 %.

No obstante, el personal ocupado también cayó un -0.9 %. Las remuneraciones medias, por su parte, mostraron un incremento significativo del 4.6 %, superando incluso el alza registrada en el mayoreo.

La nacional

En la comparación anual, el comercio al por mayor en todo el país creció un 14.7 % en ingresos, con una compra de mercancías para reventa que aumentó un 16.5 %. El personal ocupado nacional en este sector bajó un -0.9 %, y las remuneraciones medias subieron un 1.6 %.

Por su parte, el comercio al por menor a nivel nacional reportó un crecimiento anual en ingresos del 2.7 %, con un alza del 5.7 % en mercancías compradas. El empleo en este rubro disminuyó un -0.5 %, mientras que los sueldos nacionales crecieron un sólido 5.2 %.