En 2023, los Refugios Casas Seigen continúan salvando a mujeres de la violencia extrema

Los Refugios Casa-Seigen abrieron nuevos expedientes en febrero del 2023, para respaldar y resguardar a mujeres, sus hijas e hijos que enfrentaban violencia, informó la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola. Añadió que además se le da seguimiento a los casos de otras 20 usuarias.

La titular de la Seigen dio a conocer que tan solo, durante el Segundo mes del año, se realizaron 139 atenciones psicológicas, 65 de trabajo social, 977 en enfermería, 159 jurídicas, entre otras, "a través del área jurídica se logró la custodia permanente de una menor de edad, y el aumento de la pensión alimenticia para otra menor".

La usuaria "Fernanda" relató que su pareja le violentaba física y verbalmente, "un día vi demasiado grande el problema, me vi tocando fondo, ya casi a punto de matarme, entonces tomé la decisión de huir con mis hijos, y levantar una demanda. No tenía a dónde ir, y en la Fiscalía me dieron la opción del Refugio Seigen. Me sentí segura, por primera vez pude dormir después de varias noches. Mi niño no perdió el ciclo escolar. El más pequeño ha llevado talleres y ha aprendido estimulaciones que lo han ayudado. Siento que voy en avance en el tema legal, y en lo familiar. Me siento más segura, que no me van a quitar a mis hijos".

La usuaria "Virginia" afirmó que "en cuestión de salud es un beneficio muy grande, lo psicológico, lo legal también; es muy completa la ayuda. Estoy en 2o semestre de la carrera, puedo continuar con mis estudios. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que estaba sufriendo violencia, porque él no me golpeaba. Si no que comencé a entrar en depresión a causa de las cosas, él me minimizaba, tuvo relaciones con otras personas. Estando aquí, la psicóloga me explicó muchas cosas, que realmente fue una violencia psicológica muy fuerte. Estos lugares son una bendición, y al estar aquí pueden encontrar mucha ayuda para recuperarse".

Asimismo, la usuaria "Ana" dijo que su ex pareja la maltrataba física y emocionalmente, "al principio me sentí muy triste, con miedo, pero fue pasando la semana y me sentí protegida y segura, porque cuando sales de donde te agreden no tienes ni a donde ir. En el Refugio recibes mucha ayuda, una se siente muy segura, todo encuentras. Me están enseñando a leer, porque no sabía. Nosotras como mujeres tenemos ese derecho a hablar, expresar lo que sentimos, nadie nos puede callar, tengo derecho a sentir lo que siento".

La abogada Guadalupe Rodríguez afirmó que luego de una entrevista inicial, dependiendo del tipo de violencia y bajo qué modalidades, ellas deciden cuál es la asesoría y los medios de defensa que tienen, "hacia dónde debemos acudir, y si están de acuerdo, proceder jurídicamente, ya sea penal o familiar; si existen niños, ver sobre el tema de la pensión alimenticia, recuperación de menores. Se valoran muchas situaciones. Además, las acompañamos después de egresar, hasta que concluya el procedimiento jurídico. En el Refugio podemos apoyarlas y encaminarlas a que tengan acceso a la justicia, que puedan ser protegidas por la ley y la autoridad".

María Mandiola agradeció a la iniciativa privada por su permanente respaldo y al Voluntariado de la Seigen por organizar eventos con el objetivo de recaudar fondos para cubrir las necesidades de las usuarias, sus hijas e hijos en los Refugios. Dijo que la sociedad civil también ha apoyado a las usuarias al adquirir productos que ellas elaboran y venden en La Mercadita y la Expo Mujer Emprende, organizadas por la Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas; por último, recordó a la ciudadanía que pueden comunicarse a la Línea Digital Seigen, al teléfono 9614629340, para recibir información acerca de los Refugios Casas Seigen, así como asesoría jurídica y psicológica gratuita, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.