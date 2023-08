En 2024 también derrotaremos a los conservadores

“Los conservadores van a ser derrotados también en 2024 porque ayer se dieron a conocer los resultados del estudio sobre la pobreza en México, y por primera vez en este gobierno se ha reducido el número de personas en pobreza en cinco millones 700 mil, con todo y la crisis de la pandemia”, afirmó Marcelo Ebrard, quien aspira a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Tenemos que prepararnos para hacer un buen gobierno porque vamos a derrotar a los conservadores también en 2024. Ya los derrotamos en el 2000, en 2006, en 2009, 2012 y 2018. Ya han sido derrotados todas esas veces y van a ser derrotados otra vez”, agregó.

Ante unas mil personas reunidas la tarde de ayer jueves, en el teatro de la ciudad Hermanos Domínguez, en San Cristóbal de Las Casas, quienes corearon “presidente”, destacó que el número de personas en pobreza se ha reducido porque “la economía está caminando, el tipo de cambio es estable, no hay gasolinazos, hay austeridad, empezando por el presidente de la República y porque hay honestidad e integridad de las personas, en particular del presidente López Obrador y de quienes lo apoyamos”.

Acompañado por su esposa Rosalinda Bueso y por Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que “cada año, con la Cuarta Transformación, habrá entre uno, dos o tres millones de mexicanos que van a salir de la pobreza. Es la primera vez que lo hacemos, nunca había pasado”.

Liderando encuesta

También dijo a sus seguidores que “nosotros vamos ganando la encuesta; nosotros vamos a ganar y no necesitamos andar ofreciendo cosas, haciendo acarreos ni andar amenazando a nadie. No lo necesitamos. Somos libres. Así triunfamos en 2018”.

En la conferencia de prensa realizada previamente, informó que la dirigencia de Morena comunicó a las “corcholatas” que el sorteo para elegir a las empresas, que realizarán la encuesta para seleccionar al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, se llevará a cabo el 17 de este mes.

“Ya nos dijeron que será el 17 de agosto y no el domingo, ya nos están dando algún calendario para los pasos subsecuentes con miras a que preparemos a los que nos van a representar en el proceso; vamos a requerir más o menos a 350 compañeros y compañeras”, agregó.

Señaló que “las empresas están sujetas a confidencialidad porque no se quiere que sean presionadas porque hay muchos intereses”.

Seguirá en la misma ruta

Reiteró que confía en que ganará la encuesta, por lo que descartó seguir “otra ruta” que no sea por la que ha transitado en los últimos 23 años. “¿Por qué me tendría yo que ir a otro lugar? Además, vamos muy bien. No les va a alcanzar el acarreo en todas esas prácticas porque es una boleta y el voto será secreto.

“Pienso yo que lo que tenemos que defender es que sea secreto, que la gente ponga su voluntad y ya. (...) No tengo por qué cambiar de ruta. Si no creyera en las boletas, ¿para qué vengo?”, subrayó.

Ebrard afirmó que continuaría con la política de seguridad de López Obrador de “abrazos, no balazos”, combinada con la adquisición de tecnología moderna. “El presidente López Obrador formó la Guardia Nacional, que es una institución policial para hacer frente a cualquier grupo delincuencial y proteger a la población. Lo que vamos a hacer es poner el siguiente nivel, la tecnología. Es seguir la misma política, política que llevamos a cabo en la Ciudad de México, cuando fui secretario de Seguridad en 2002”.