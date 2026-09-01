En 40 años, 26 % del territorio cambió de uso en 5 ocasiones

Chiapas es la entidad con la mayor intensidad de cambio de uso de suelo en el país, de acuerdo con los datos de la primera colección de mapas anuales de cobertura y uso de suelo de México (1985-2025), elaborada por la Red MapBiomas México, iniciativa que coordina la UNAM con 23 instituciones de gobierno, academia y sociedad civil.

El estudio, presentado el pasado 4 de agosto en el Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, procesó imágenes satelitales con inteligencia artificial y aprendizaje automático, logrando una resolución de 30 metros.

Los resultados ubican a Chiapas, junto con Tabasco, Yucatán, Campeche y Veracruz, en la región con los flujos más masivos entre bosques tropicales, pastizales y cultivos anuales, un vaivén vinculado directamente a la ganadería y a la agricultura de roza-tumba-quema.

En cuatro décadas, el 26.1 por ciento del estado, equivalente a 1 millón 907 mil 627 hectáreas, ha sufrido al menos cinco cambios de uso de suelo, la cifra más alta registrada en todo el país.

En contraste, apenas 1.5 millones de hectáreas (el 21 por ciento) se mantuvieron sin alteración alguna.

Balance de transiciones

El resto del territorio ha experimentado entre una y seis modificaciones: 383 mil hectáreas tuvieron un solo cambio; 1.29 millones, dos; 631 mil, tres; 941 mil, cuatro; y 605 mil hectáreas llegaron a tener seis o más intervenciones.

En el balance de transiciones entre 1985 y 2025, el 67.2 por ciento de los cambios (más de 1.3 millones de hectáreas) correspondió a la recuperación de cobertura forestal o natural sobre tierras que antes eran agrícolas o estaban desprovistas de vegetación.

Sin embargo, el 30.8 por ciento restante (632 mil 569 hectáreas) siguió la ruta inversa: bosques y vegetación nativa fueron reemplazados por cultivos, pastizales o zonas urbanas. A esto se suman 31 mil 998 hectáreas que ganaron superficie de agua y 7 mil 451 que la perdieron.

El proyecto MapBiomas México, que ya cuenta con la participación de 59 especialistas, pone a disposición de gobiernos, académicos y tomadores de decisiones una plataforma interactiva que busca fortalecer el manejo sostenible del territorio.