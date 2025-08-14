En 6 meses podría bajar el precio de la tortilla

En Chiapas no hay condiciones para bajar el precio de la tortilla un 10 % como planteó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; en cambio, los industriales proponen una disminución del 5 % en seis meses, si los gobiernos federal y estatal crean un fideicomiso especial y liberan de la informalidad al sector.

Este fideicomiso solicitado permitiría la compra directa de maíz con los productores; además es necesario eliminar la competencia desleal, para poder alcanzar una disminución del 5 % en seis meses, confirmó Eliaquín Velasco Anzueto, presidente de la Industria de la Masa y Tortilla del Estado.

Los tortilleros explicaron que actualmente es imposible bajar el precio de este alimento base, por el encarecimiento de todos los suministros y las alzas en salarios.

Aún así, de manera responsable y en coordinación con las autoridades estatales, el año pasado se compraron unas seis mil toneladas directamente con productores a precios justos, y en lo que va del año suman unas ocho mil.

Competencia desleal

Además, dijo que existen, en promedio, unas mil 200 tortillerías, pero solamente el 40 % está registrada ante las autoridades, y ese grupo mayoritario genera competencia desleal y complica el escenario, por lo que es necesario abatir ese rezago de registro.

Recordó finalmente que en Chiapas, prácticamente toda la tortilla es de harina, pues el maíz es más caro de comprar y procesar.