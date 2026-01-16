En acuerdos de prevención 17 municipios

Tomando en cuenta que el año pasado Chiapas dejó de ocupar los primeros lugares en relación a la cantidad de terreno quemado por incendios forestales, 17 municipios de la entidad establecieron acuerdos para poner en marcha acciones que ayuden a reducir estos siniestros.

Con lo antes señalado, se detalló que los ayuntamientos con más vulnerabilidad al impacto de incendios forestales o de pastizales se unieron para iniciar con las brechas cortafuegos.

Brechas cortafuegos

Las acciones las encabeza la Secretaría de Protección Civil (PC), a cargo de Mauricio Cordero, y se han sumado: Ocosingo, Chanal, Arriaga, Jiquipilas, Villaflores, La Concordia, Villacorzo, Acala, Villacomaltitlán, Chicomuselo, Las Margaritas, Ocozocoautla, Cintalapa, Tonalá, Pijijiapan y Comitán de Domínguez.

Ahora Chiapas se ubica en el número 12, en relación a los incendios forestales en el país, por lo que se busca continuar con la reducción de incendios para la preservación de los bosques y selvas.

Para consolidar la acción, participan un serie de instituciones vinculadas con el medio ambiente y, además, relacionadas con la seguridad y con la atención de emergencias.

“Se sumaron por primera vez en Chiapas para la apertura estratégica de brechas cortafuego, lo que permite crear líneas de contención que limitan la propagación del fuego, contribuyendo a la seguridad comunitaria y a la conservación ambiental en la región”, detalló la Secretaría de Protección Civil (PC).

Diversos municipios se han sumado a la estrategia para mantener a la entidad fuera de los primeros lugares por el tema de daños de incendios, aún y cuando Chiapas es un estado vulnerable al impacto del fuego.

“Con estas acciones, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas reitera su compromiso de fortalecer la cultura de la prevención y la coordinación institucional, trabajando de la mano con los municipios para proteger la biodiversidad y la integridad de las y los chiapanecos”, remarcó la dependencia estatal.