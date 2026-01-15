En algunas zonas casi el 60 % del transporte es pirata

Después de sostener una reunión con autoridades estatales y federales, transportistas de Chiapas expresaron su preocupación sobre la irregularidad que hay en algunas zonas donde hasta el 60 % del transporte es “pirata”.

En ese contexto, Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente en Chiapas de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), comentó que también se han encontrado unidades irregulares que están transitando en tramos estatales y federales.

Dijo que la autoridad tiene que ejercer su facultad para atender este asunto, debido a que es un tema que afecta en la imagen de Chiapas y en la competencia desleal con el sector productivo formal.

El pirataje lo han encontrado en diversos rubros, desde la parte de mototaxis, pasaje y hasta vehículos de carga que se mueven por zonas federales.

Recordó que desde el año pasado se ha tenido sinergia con las autoridades para prevenir accidentes en tramos carreteros, sin embargo, otro de los temas a tratar se relaciona con la regulación del transporte.

Rayo Cruz comentó que mucho del transporte irregular ha crecido ante la falta de orden de las autoridades, y es ahí donde deben intervenir.

Tan solo en Tuxtla Gutiérrez, enfatizó, han identificado hasta 60 terminales irregulares. Después del encuentro, comentó que los servidores públicos que asistieron a la reunión se llevaron la información para, posteriormente, establecer mesas de trabajo.