En análisis, iniciativa para más alcaldesas

Ante el rezago que coloca a Chiapas como la segunda entidad del país con menos presidentas municipales, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Alejandra Gómez Mendoza, informó que se analiza una iniciativa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para que el 50 por ciento de los ayuntamientos sean encabezados por mujeres.

En entrevista, la legisladora reconoció que, pese a existir mecanismos legales que garantizan la participación política de las mujeres, éstos han resultado insuficientes para que accedan a los cargos de mayor jerarquía.

“Se nos garantizó la participación, pero no se nos garantizó la llegada de estas mujeres en la toma de decisiones encabezando precisamente las presidencias municipales”, subrayó.

Recordó que en procesos electorales anteriores, los partidos solían postular a mujeres en municipios que daban por “perdidos”, una práctica que, dijo, afortunadamente está cambiando.

“Hoy por hoy eso está dando un giro muy importante”, afirmó, y añadió que este viraje implica un reconocimiento al liderazgo femenino: “Por supuesto que podemos liderarlos y encabezar los trabajos de un municipio, de un estado y, por supuesto, de un país, como la llegada de nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

La legisladora fue enfática al señalar que una reforma legal no bastará si no va acompañada de una transformación en la mentalidad social.

Pide concientizar

“Yo creo que es bien importante concientizar a los chiapanecos. Una ley no lo hace todo. Necesitamos un proceso de concientización, porque muchas personas que ahora están en el poder como presidentes municipales ya están viendo a qué esposa, hija o hermana poner”, advirtió.

En ese sentido, insistió en que el verdadero cambio dependerá de las propias mujeres: “Las únicas personas que vamos a subsanar todo esto vamos a ser nosotras: formándonos, preparándonos, levantando la mano y levantando la voz por la participación”.

“Tiene que quedar para antes del proceso electoral. Estamos en eso; todavía estamos viendo la posibilidad de hacerlo de una manera progresiva. Estamos en análisis”, precisó.

Más participación

Finalmente, hizo un llamado tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía: “Quiero pedirles el apoyo a ustedes como medios de comunicación: en cuanto tengamos la información, poder socializarla. Pero también pedirle la participación a todas las mujeres chiapanecas. Una vez que le demos lectura y tengamos bien terminada la iniciativa, vamos a estar informando a todas y a todos —porque esto también es un trabajo en conjunto— para que sepan que tienen ese derecho de poder participar y de poder ser electas presidentas municipales”.