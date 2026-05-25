En auge, carreras clandestinas de motos

En los últimos días se han registrado, tanto en la carretera Tapachula-Puerto Madero como en algunos lugares de Tapachula, espacios o pistas clandestinas donde adolescentes y jóvenes realizan carreritas de motocicletas, en su mayoría sin medidas de seguridad.

Pablo Morales, habitante de Puerto Madero, denunció que entre las 22:00 y 00:00 horas, en el tramo que va de cantón Leoncillos al entronque de Cuatro Milpas, los jóvenes aprovechan la falta de vigilancia de la Guardia Nacional (GN) División Caminos para correr en una recta de tres kilómetros.

“Desde el tramo de una escuelita que está por acá cerca hasta Cuatro Milpas, ya lo utilizan para carreras de motos y siempre es como una regla que van dos en cada moto; ya tiene varios meses que hacen ese tipo de carreritas”, relató.

Alertan ante el riesgo

Dijo que en las motos van con dos personas: el conductor acelera y el acompañante lo guía; ninguno usa casco, cuyo recorrido inicia cerca de una escuela y termina en Cuatro Milpas, lo que aumenta el riesgo para otros usuarios de la vía.

Aseguró que en las últimas semanas se han registrado accidentes con consecuencias fatales; aunque no confirman que todas las muertes hayan ocurrido durante las carreras, reconocen que los fallecidos participaban en ellas.

Puntualizó que los habitantes de la zona baja piden a la Guardia Nacional (GN) reforzar los rondines en ese tramo entre las 10 de la noche y las 00:00 horas y exhortan a los padres de familia a vigilar a sus hijos que salen en motocicleta.

“No puede ser que cada noche sea una pista. Ya van varios accidentes y nadie hace nada; la comunidad teme que, si no se interviene, la carretera siga cobrando vidas en silencio, por lo que esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto”, finalizó.