En aumento casos de miasis por GBG

La enfermedad de miasis en humanos provocada por la mosca Cochliomyia hominivorax, causante del gusano barrenador del ganado (GBG), se sigue extendiendo a otros estados del país y en la última semana hizo su aparición en Quintana Roo, con tres casos y Chiapas sumó otros dos.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, en su último reporte precisa que ya son 97 las personas que se han infectado en seis estados del sur del país.

En ese sentido, Chiapas ocupa el primer lugar con 81 enfermos, dos de los cuales fueron confirmados la última semana: uno en el municipio de Tuzantán un hombre que tiene tratamiento ambulatorio y otro en Chilón, permaneciendo este último hospitalizado.

Más casos

El estado de Quintana Roo, registró los primeros tres pacientes en los municipios de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, y en todos los casos cuentan con tratamiento ambulatorio.

Estos se suman a los tres casos acumulados en Campeche, dos en Tabasco, seis en Yucatán y dos en Oaxaca.

La miasis es una enfermedad parasitaria causada por moscas que depositan sus larvas en heridas abiertas de personas y animales, que provocan el surgimiento de gusanos.

Por ello, la Secretaría de Salud ha intensificado sus acciones preventivas, explicando que los síntomas son dolor, irritación y mal olor, en la zona afectada.

En materia preventiva, pidió que se cuiden las heridas abiertas, mantenerlas con higiene e incluso, para evitarlas usar pantalón y camisa manga larga, repelente y mantener los patios limpios, libres de desechos orgánicos.