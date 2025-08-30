En breve, reapertura del Museo de la Ciudad: edil

El Museo de la Ciudad en breve será abierto, confirmó el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro. Un gran logro de la comunidad artística y sociedad en general que insistieron en su apertura, con actividades de creación y paz colectiva.

“Nosotros estamos solamente resguardando el inmueble, pero en breve el Gobierno del Estado hará un anuncio sobre (…) su reapertura, hay que estar atentos”, dijo el alcalde capitalino.

Es de mencionar que por varios años el inmueble, que está en comodato con la Fundación Fernando Castañón Pro Museo de la Ciudad, permaneció cerrado, pero a sus puertas se realizaron eventos artísticos y culturales, encabezados por la sociedad civil.

Por ello este anuncio responsable del municipe capitalino, es un aliento a la comunidad local y una oportunidad para construir, desde la relación sociedad y gobierno, un impulso a la cultura y las artes.

En tanto la Fundación Fernando Castañón, mediante su representante legal Mariana Villa dijo que los dictámenes de riesgo han sido superados, por lo que solamente restan acciones de mantenimiento y limpieza, que están dispuestos a realizar.

No obstante, también cuentan con un equipo de expertos para cualquier intervención de mayor envergadura, por lo que no hay argumento legal para mantener cerrado el inmueble.