En breve se licitará el parque Bonampak

Se prevé que para el mes de septiembre de este año quede finalizado el parque Bonampak que se construirá en Tuxtla Gutiérrez y en las próximas semanas se lanzará la licitación, según las proyecciones que tiene la titular de la Secretaría de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart.

El sitio contará con espacios para que las familias lleven sus mascotas y habrán pequeños encierro para razas pequeñas y razas grandes.

Además, explicó la secretaria, se contará con una área para realizar espectáculos al aire libre, así como un puente que conectará todo el parque.

Gómez Zuart añadió se tendrán suficiente luminarias, incluso se prevé que haya un espectáculo de luces para que pueda apreciar por parte de las familias que acudan.

Recursos

El parque Bonampak tendrá una inversión promedio de un 40 millones de pesos, y la construcción aún llevará un par de meses más.

La secretaria destacó que para este proyecto (como para todos los contratados por la institución) se ocupará de las empresas chiapanecas.

La demolición de lo que una vez fue la penitenciaría en Tuxtla Gutiérrez, lugar en el que se hará la construcción, lleva un avance considerable.

Hace unas semanas, cuando Gómez Zuart fue invitada al podcast del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, también se informó que el lugar tendrá restaurante, una área de veterinaria y hasta una cancha.

Se reiteró que en un par de semanas se estará lanzando la licitación para que las empresas participen; la idea es que el lugar sea otro pulmón de la ciudad.