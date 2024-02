En búsqueda activa de casos de lepra, informa Pepe Cruz

“Derivado de la búsqueda activa e inten siva que realizan las brigadas sanitarias, cada año se detectan en promedio tres casos de lepra en la entidad”, señaló el secretario de Salud de Chiapas, doctor Pepe Cruz, quien agregó que las personas detectadas con esta enfermedad infecciosa tienen asegurado el tratamiento gracias a que está garantizado el abasto de medicamentos.

Conmemoración

En el marco del Día Mundial contra la Lepra, que se celebra el último domingo de enero y que este año el lema nacional es “Actúa hoy por un México sin lepra… ¡Sí podemos!”, el funcionario estatal dio a conocer que actualmente 12 pacientes están en tratamiento, y con esta incidencia Chiapas se ubica en la posición número 13 a nivel nacional.

En alusión al lema 2024, manifestó que la lepra es una enfermedad que no impacta por el número de casos, sino por las complicaciones que llegan a tener los pacientes que no llevan tratamiento; situación que se presenta cuando anteponen el miedo a la discriminación y optan por no decir nada sobre la presencia del padecimiento. De ahí, dijo, la importancia de vencer el estigma y promover la dignidad de las personas afectadas.

Búsqueda continua

El doctor Pepe Cruz mencionó que la dependencia a su cargo realiza la búsqueda continua de casos en localidades donde históricamente se han detectado, ya sea a través de la consulta diaria en las unidades médicas de primer nivel de atención, mediante las campañas dermatológicas programadas en los distritos sanitarios, o bien, en los contactos de los pacientes diagnosticados.

Indicó que los municipios con más casos son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Tonalá.

Finalmente, refirió que el cien por ciento de los casos está en tratamiento, con supervisión diaria, y al concluir este se les dará seguimiento clínico con consultas médicas y exámenes de laboratorio para determinar el avance.