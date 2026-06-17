En Cacahoatán exigen clausura de basurero ilegal

La intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para frenar la contaminación que genera un basurero a cielo abierto en la comunidad La Soledad, en el municipio de Cacahoatán, solicitaron habitantes de esa zona.

Denunciaron que el alcalde Víctor Pérez Saldaña ha sido el promotor de ese tiradero que ya había sido clausurado en una ocasión, hace algunos meses, pero el ayuntamiento decidió volver a utilizarlo.

Camiones recolectores municipales siguen llegando constantemente para depositar toneladas de basura de la cabecera municipal, provocando una severa contaminación en el río que atraviesa el lugar, así como la presencia de fauna nociva.

Por ello, insistieron en la necesidad de que intervenga Profepa, así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) del estado, para que paren la contaminación.

Y es que de acuerdo con los habitantes, la generación de lixiviados va a dar al río Cahoacán y otros afluentes, lo cual representa una seria amenaza para la salud de la población, ya que esas aguas son utilizadas en actividades domésticas y productivas.

El basurero no cumple con las normas ambientales y sanitarias, lo cual ha provocado malestar entre la población que exige su clausura definitiva.