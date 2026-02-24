En calma actividad comercial en Tuxtla

Diversos comercios del centro de Tuxtla Gutiérrrez iniciaron la semana con normalidad pese al temor causado por los sucesos violentos registrados en otras entidades del país derivado de la muerte de “El Mencho”, líder criminal en Jalisco.

El ambiente percibido un día después de los hechos sí provocó una notoria baja afluencia de transeúntes en el primer cuadro de la ciudad, un recorrido hecho por Cuarto Poder se constató que algunos negocios decidieron no abrir como medida de seguridad, sin embargo la mayoría lo hizo con confianza.

Claudia García, vendedora de un local de ropa aseguró que como protocolo se acordó con los dueños cerrar temprano la tienda, dijo que usualmente se mantiene abierto hasta las 8 y media de la noche; sin embargo, durante esta semana lo harán hasta las 7.

Sondeos

“Teníamos miedo, por todo lo que estaba pasando en otros estados y supimos que acá también se quizo poner así pero vimos que el gobernador dijo que todo estaba bajo control y decidimos abrir”, explicó la trabajadora.

Por el contrario, Alicia, otra empleada de mostrador de una tienda de autoservicio, dijo que acudió a su trabajo con miedo, sobretodo porque es uno de los puntos que regularmente atacan cuando hay ciertos eventos de protesta.

“Siempre pasa que quiebran cristales o pintan las paredes, pero ayer vimos que les prendieron fuego y eso la verdad causa pánico”, explicó.

Al ser cuestionada sobre por qué este tipo de tiendas suele ser blanco de ataque, consideró que por ser una cadena de tiendas reconocidas a nivel nacional y de las más populares causa mayor impacto en la sociedad.

Por otro lado, la presencia de elementos de seguridad en la ciudad se reforzó en la últimas horas como parte de las medidas implementadas por el gobierno estatal y federal, recorridos que a la población le brinda seguridad en medio del ambiente tenso que se vivió.