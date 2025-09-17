En calma, festejos en municipios de Chiapas

La titular de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, Patricia Conde, confirmó que los festejos patrios en la geografía estatal se realizaron en un entorno de paz, aunque habrá que esperar al reporte final para tener el escenario completo.

En una breve declaración posterior al izado de la bandera nacional en el contexto del Desfile Cívico Militar Conmemorativo al Inicio de la Independencia de México, acompañando el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la encargada de la política interna estatal dijo que de momento el clima era de paz.

“Esperaremos a llegar al final pero de momento sí, todo en paz y calma en Chiapas”, dijo.

De esta manera se espera un cierre de desfiles y festejos patrios en la totalidad de la entidad chiapaneca.

Es de mencionar que en la mayoría de los municipios de Chiapas se reportó un saldo blanco, mientras que en otros se suscitaron eventos menores de altercados entre particulares.

Así mismo destacó la alternancia en las arengas y la vestimenta utilizada en las mismas, hacia un ruta más incluyente de género y autóctona.