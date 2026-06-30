En Chenalhó celebran a San Pedro Apóstol

Con actividades religiosas, musicales, deportivas y gran fervor religiosa, habitantes de San Pedro Chenalhó celebraron este lunes a San Pedro Apóstol, santo patrono del municipio.

Como parte de las tradiciones del pueblo tsotsil, los creyentes acudieron desde muy temprano a la parroquia de San Pedro para entonar las mañanitas y participar en ceremonias donde las autoridades tradicionales solicitaron permiso al santo patrono para que la festividad se realice en paz y armonía.

Como parte de las actividades se realizaron, bodas, bautizos y primeras comuniones, entre otras, además de procesiones y la tradicional quema de cohetes, mientras que por la noche, a partir de las 19:00 horas, se presentarán diversos grupos musicales como parte de la fiesta patronal.

Convivencia

También participó la Casa de Cultura, con eventos deportivos y funciones de box, con el propósito de fortalecer la convivencia comunitaria y ofrecer espacios de recreación para habitantes y visitantes.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades tradicionales realizaron operativos de manera coordinada con la Policía Municipal, agentes comunitarios y un grupo interinstitucional integrado por corporaciones de los tres órdenes de gobierno.