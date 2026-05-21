En Chiapas 73 de cada 100 casos se concilian

En Chiapas, de cada 100 casos de conflicto laboral, 73 logran resolverse mediante la conciliación, evitando largos y costosos juicios. Este modelo supera el promedio de la región sur del país, así lo reveló en entrevista exclusiva con Ciro Castillo para Cuarto Poder, Sandra Edith Gutiérrez Ochoa, directora del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas.

Explicó que son un organismo autónomo y gratuito que atiende a trabajadores y empleadores antes de que cualquier diferencia laboral llegue a los tribunales.

A diferencia de las extintas juntas locales de conciliación y arbitraje, donde la conciliación era un mero trámite procesal, este centro ofrece una audiencia prejudicial obligatoria, un espacio de diálogo donde ambas partes construyen sus propios acuerdos con certeza jurídica.

Ganar ganar dentro de la conciliación

“El principal beneficio del modelo es el tiempo”, aseguró la directora, quien además dijo que en un plazo máximo de 45 días naturales, las partes pueden llegar a un arreglo sin el desgaste económico ni la incertidumbre emocional que representa un juicio laboral, cuyo desenlace puede tardar años.

Detalló que la conciliación permite que sean los propios involucrados quienes definan los compromisos, bajo la condición de que un acuerdo construido por ellos mismos tiene mayor viabilidad y satisfacción que una sentencia impuesta.

Agentes de realidad

Gutiérrez Ochoa, detalló que dentro de las audiencias, los conciliadores no prejuzgan si existió o no un despido injustificado, su labor es fungir como agentes de realidad, ayudando a los trabajadores a aterrizar sus expectativas con base en los elementos que ambas partes manifiestan.

Aseguró que se prioriza en todo momento la protección de los derechos irrenunciables del trabajador, como vacaciones, aguinaldo y prima vacacional.

Temas como la indemnización y la prima de antigüedad son negociables dentro de este esquema.

Situaciones que más se atienden

La directora especificó que el conflicto que más se recurre ante el centro es el despido injustificado, aunque también se atienden casos por falta de pago de prestaciones, modificaciones a las condiciones de trabajo o cuando la relación laboral se ha vuelto disfuncional.

El trabajador puede acudir incluso con dudas previas, ya que el centro ofrece asesoría gratuita a través de su plataforma Sistema Nacional de Conciliación (Sinacol) o de manera presencial, sin necesidad de que el conflicto haya escalado a su punto máximo.

Tema preventivo

El centro también promueve una cultura preventiva, a través de pláticas con cámaras empresariales y asesoría directa, se busca evitar que los malos entendidos fracturen relaciones laborales.

Además, las empresas pueden ratificar convenios de terminación de la relación de trabajo de manera armoniosa, dándoles certeza jurídica a ambas partes y evitando futuras demandas. El objetivo es conciliar desde dentro, antes de que surja una controversia mayor.

Discriminación laboral

Un punto importante en lo que respecta a los casos de discriminación por embarazo, género, edad, orientación sexual o discapacidad, la ley no obliga al trabajador a pasar por la conciliación, pero el centro sí recibe estas solicitudes bajo un protocolo especial para no revictimizar a la persona.

Se pueden realizar audiencias por separado, evitando que la víctima se enfrente directamente al empleador. En muchos de estos casos también se ha logrado llegar a acuerdos favorables, demostrando que el diálogo pacífico es posible incluso en las situaciones más delicadas.