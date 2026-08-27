En Chiapas, consolidan Vive saludable, vive feliz

La estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha tenido un impacto en las acciones de prevención de la salud de 10.8 millones de niñas y niños de educación primaria, por lo que la consolidación del vínculo entre educación y salud resulta de vital importancia para seguir formando a la generación más preparada, sana, fuerte y feliz de toda la historia, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Al encabezar la inauguración del Congreso Nacional Vive saludable, vive feliz previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027, el titular de la SEP precisó que, a dos años de Gobierno de la presidenta de México, esta visión de hermanar el derecho a la educación con el derecho a la salud es una iniciativa que avanza de la mano de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con un enfoque basado en la salud integral, cuyo principal eje articulador del plan de estudios vigente es Vida Saludable, que refuerza el desarrollo de habilidades entre los estudiantes y las comunidades escolares.

Aliados

Reconoció que las 32 entidades federativas, así como todas las instituciones y organismos nacionales e internacionales, son importantes aliados del proyecto Vive saludable, vive feliz, para sumar políticas públicas y acciones para combatir también las adicciones, promover la salud mental y erradicar los hábitos de consumo de comida chatarra en las escuelas.

Tener el archivo digital y el registro de salud de los 10.8 millones de niñas y niños de 83 mil primarias públicas del país significa una gran tarea y un reto que tendrá respuestas en este Congreso Nacional, con nuevas ideas, experiencias y nuevas rutas de trabajo para ampliar su impacto en la salud preventiva de las nuevas generaciones y atender el compromiso número 30 de los 100 de la presidenta de México, para convertir las escuelas en espacios de promoción de la salud, destacó.

Un antes y después

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció al Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar el programa, al considerar que representa un antes y un después en materia de salud pública. Destacó que se trata de una política visionaria al servicio del pueblo, que promueve hábitos alimentarios saludables y contribuye al bienestar de la población, especialmente de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Ramírez Aguilar convocó a las y los participantes a aprovechar este Congreso Nacional para fortalecer las acciones que se desarrollan en las distintas comunidades del país y avanzar en la construcción de una infancia más saludable desde los entornos escolares. Asimismo, refrendó el compromiso de su administración de mantener la coordinación con las autoridades federales para consolidar un Chiapas con prosperidad y condiciones que favorezcan el buen vivir.

Por su parte, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Ricardo Valdez Vázquez, en representación del secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que la estrategia representa una nueva forma de vincular educación, prevención y salud pública, con énfasis en actuar desde la infancia para prevenir enfermedades y fomentar hábitos saludables. Valdez Vázquez informó que, desde el arranque formal de la estrategia, el 12 de marzo de 2025, se incorporaron 738 promotores de salud a las brigadas desplegadas en las 32 entidades federativas, acompañados de un amplio proceso de capacitación y coordinación interinstitucional.

Al cierre

Al cierre de las jornadas de salud escolar, se censó a 10 millones 826 mil 294 niñas y niños de 83 mil 728 escuelas del país. Además, se realizaron 293 mil 769 sesiones educativas sobre estilos de vida saludables dirigidas a estudiantes.

En su oportunidad, la titular del Sistema Nacional DIF, Rocío García Pérez, destacó la relevancia del trabajo coordinado con los sistemas estatales, ya que “a través del Programa de Alimentación Escolar, proporcionamos alrededor de 6.5 millones de raciones alimentarias diariamente mediante 39 mil cocinas escolares, en las 32 entidades federativas”.

Llamado

García Pérez destacó que la meta para el final del sexenio es que 85 por ciento de los desayunos escolares sean en modalidad caliente, por lo que hizo un llamado a los 32 Sistemas Estatales DIF para fortalecer la calidad nutricional e involucrar a las comunidades escolares en la preparación y en la construcción de hábitos saludables.

“La Estrategia Nacional está cambiando la vida de millones de niñas y niños en todo el país y demuestra el compromiso profundo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con el bienestar de la niñez”, finalizó.

La directora de Prestaciones Médicas del IMSS, Alva Santos Carrillo, en representación del director general, Zoé Robledo, señaló que el Seguro Social ha participado en la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz a través de personal de enfermería que ha coordinado más de 800 brigadas.

Santos Carrillo refirió que, hace 547 días, la presidenta de México puso en marcha la estrategia, que forma parte de los 100 compromisos de su gobierno para hacer de las escuelas espacios de prevención en salud. En más de un año se han realizado visitas a 82 mil 859 escuelas primarias públicas para conocer el estado de salud de 10.8 millones de niñas y niños.

Postura

“Por eso, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social nos sumamos a estos trabajos con el fin de llevar a cabo una de las tareas más titánicas hasta ahora realizadas y más importantes de los últimos años”, enfatizó.

El representante de Unicef en México reconoció el liderazgo del Gobierno de México por impulsar una estrategia pionera que coloca la salud y el bienestar de niñas y niños en el centro de la política pública, fortaleciendo los entornos escolares desde un enfoque de derechos.