En Chiapas debe gobernar conocedor: Plácido Morales

“Es necesario que una persona con identidad y conocimiento de Chiapas sea quien nos gobierne”, asegura el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Humberto Morales Vázquez, quien en entrevista exclusiva para Cuarto Poder reconoció que sigue viviendo en el estado, a pesar de que sigue a cargo de la institución a nivel federal.

Inició planteando sus expectativas al concluir el proceso electoral del 2024. “A mí me gustaría ver que el 8 de diciembre, el gobernador de Chiapas fuera un varón, aunque puede ser una mujer. Una persona que conozca Chiapas, que sea una persona experimentada, que haya recorrido la entidad y que tenga identidad con las personas. Que conozca a su gente y lo conozcan”.

“Pienso que en el 2024 el Poder Ejecutivo lo va a conservar la Cuarta Transformación y como dijo una candidata a nivel nacional, debe seguir como una resistencia al neoliberalismo, este no tiene cabida en una sociedad que tiene fragmentos de feudalismo”.

Campo

Al comentar cómo ve al campo chiapaneco, dijo que “Chiapas es una entidad federativa con recursos. Todavía para producir y como tal, tenemos que estimularlo. Hay mucho abandono en el campo, y esto no es de etapas recientes, viene de dos décadas de que no se ha volteado la mirada al campo y hemos olvidado que es lo que nos genera la comida. Como dijo el presidente -Andrés Manuel López Obrador-, es la fábrica de alimentos más importante del país”.

De manera fundamental, en Chiapas se produce maíz, frijol, pero el campo tenía una diversidad antes de que fuera cambiando el medio ambiente.

Cuando se hizo el reparto agrario en la entidad, entre los años 30 y 40, no se utilizaban los químicos que se utilizan ahora y generalmente la parcela, como modo de autosuficiencia del campesino, generaba el maíz, el frijol y de manera simultánea tomatillo, verdolaga y quelite, además del patachete, pero todo eso ha disminuido, indicó.

Plácido Morales reconoce que la economía de traspatio no es fácil, porque a raíz de la reforma al artículo 27 se buscó que los ejidatarios hicieran asociaciones de producción a través de varias parcelas y se produjera un solo producto, pero no fue así, porque no hay ningún solo caso de ese tipo. Lo que realmente pasó es que varios se juntaron para vender a desarrolladores de inmuebles.

Señaló que el campo genera mango ataulfo y café, el cual sigue siendo el producto que nos genera mayores divisas. Aparte de la mano de obra, se tiene que ver también la palma de aceite, la cual genera bastantes dividendos; además en la región costera hay también aceite de cártamo, entre otros.

En matera de ganadería dijo que no solo se puede pensar en el ganado bovino sino también la acuacultura, porque todavía se tiene agua.

Salud

Reconoce que Chiapas es uno de los primeros lugares con un mayor índice de mortalidad materno infantil, al grado que la fundación Slim destinó un fondo para la atención y evitar esa tragedia.

Consideró que un problema como la dispersión no permite el acceso a servicios médicos de forma inmediata, además de las condiciones de pobreza, marginación en general y la desnutrición.

Seguridad

En este sentido, reconoce que hay una parte que tiene que hacer el Gobierno del Estado y otra parte que tiene que hacer la Federación.

“Generalmente, lo que atemoriza mucho a las sociedades son las bandas del crimen organizado, que han estado resolviendo sus conflictos de interés en plazas donde no veíamos eso, pero a raíz de que el gobierno del presidente López Obrador llegó, se crearon las Mesas de Seguridad que es donde concurren los tres órdenes de gobierno, el municipal, el local y el federal”, explicó.

Consideró que las Mesas de Seguridad deberían funcionar como funciona la Mesa de Seguridad a nivel federal.

“Con lo que queda del campo, hay que hacer un ejercicio de rescate muy racional, a como está el campo ahora”.

“Para planificar la seguridad hay que tener información. Dentro de las particularidades que hay en el estado y en el país, es que también hay que combatir las causas, como bienestar, educación, salud y trabajo”.

“No hemos tenido un sistema de salud bien planificado para las entidades federativas como Chiapas. Hay mucho que hacer en materia de salud. Lo principal es la formación de médicos con conciencia, que vayan a las unidades médicas rurales y los centros de salud a prestar los servicios, y que no quieran estar solo en Tuxtla y los otros centros urbanos”.