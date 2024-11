En Chiapas el 78.4 % de las viviendas son propias

Chiapas se posiciona en el segundo peldaño como una de las entidades con mayor porcentaje de viviendas propias (78.4 %), el cual encabeza Oaxaca, con 81.2 %, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De hecho, la entidad chiapaneca ocupa el primer lugar de las entidades con menor cantidad de viviendas con potencial problema en la seguridad de la tenencia, es decir, que presenta alguna dificultad con sus escrituras, con un porcentaje de 9.6 %; estos datos y los próximos, se encuentran en el “Estudio Diagnóstico y Evaluación Integral del Derecho a la Vivienda 2023-2024”.

El rezago habitacional es alto en la entidad, este indicador, que remite a las viviendas en situación de precariedad en su construcción y en sus condiciones de habitabilidad; ocupa el 69.9 % de los casos.

Autoproducción

En Chiapas sobresale la autoproducción de las viviendas, una forma de edificación en la que las personas toman las decisiones sobre el diseño, la ubicación del terreno o espacio a intervenir, el tipo de solución, los materiales y los responsables de la mano de obra y supervisión.

80. 5 % de las viviendas en Chiapas están construidas con este proceso en el que las familias, mediante los recursos que tienen a su alcance, priorizan sus necesidades familiares o culturales, de acuerdo con su capacidad económica.

En lo que respecta a la vivienda deshabitada, esta se define como la que está totalmente construida y disponible para ser habitada y que en el momento del levantamiento censal no tiene residentes habituales, no es de uso temporal y no es utilizada como local con actividad económica.

Las entidades con los porcentajes mas altos de vivienda deshabitada son Zacatecas (20.2 %) e Hidalgo (19.1 %); en Chiapas el porcentaje de viviendas deshabitadas es de 14.3 %.