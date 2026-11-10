En Chiapas el mayor número de solicitudes de asilo

Las niñas, adolescentes y jóvenes en situación de movilidad son las más vulnerables a la violencia o explotación laboral en su tránsito por México. Los casos en los últimos años han incrementado. La dificultad de los servicios de salud agrava la situación por el tema de salud mental, física y prevención de infecciones de transmisión sexual.

“Las mujeres en situación de movilidad enfrentan diversos retos en seguridad, refugio, salud, empleo, desde Chiapas, que es clave en el flujo migratorio por su ubicación geográfica fronteriza”, comentó David Melendez, coordinador del programa de Migración y Género de Formación y Capacitación (Foca) Asociación Civil.

Rezagos

Un factor importante son las demoras de los trámites de asilo o entrega de visa humanitaria, en el caso de quienes acuden a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la instancia responsable de aprobar los procesos de refugio y protección internacional.

Esto tiene que ver principalmente con el tema presupuestal, que se ha reducido de manera importante desde hace muchos años, por lo que en ciertos periodos en que el flujo migratorio aumenta de forma considerable no se dan abasto.

Esas demoras, más allá de los cuatro meses reglamentarios, incluso más de un año, ocasionan a su vez mayor ansiedad en las personas, tanto hombres como mujeres, por lo que muchos optan por formar caravanas y seguir su camino rumbo al a frontera norte, lo que los lleva a enfrentar serios desafíos.

Solicitudes de refugio

Nuestro estado sostiene gran parte del sistema de refugio en México. En el primer semestre de este año, las oficinas en Chiapas concentraron el 54 % de las solicitudes admitidas a trámite.

Tapachula sumó 74 mil 154 de las 135 mil 248 personas reconocidas como refugiadas desde 2018. Quienes solicitan deben quedarse en el estado donde iniciaron el trámite, y la espera, que puede durar años, recae en uno de los estados más pobres del país.

En Chiapas, además, quienes esperan reportan dificultades para conseguir empleo formal. Para las mujeres, esa espera significa menos servicios, menos ingresos y más riesgo de violencia.

También emigran de la entidad

Pero Chiapas no es solo un lugar de paso. También es un lugar del que la gente se va. En cinco años, 59 mil 560 chiapanecos se fueron a otro país. Es 3.5 veces lo registrado en 2020. De enero a julio de este año se registraron 10 mil 946 devoluciones desde Estados Unidos de personas nacidas en Chiapas, el primer lugar nacional.

De ellas, 839 fueron de mujeres. Además, se registraron 458 devoluciones de niñas, niños y adolescentes de Chiapas, el segundo lugar nacional, y 372 viajaban sin compañía.

Acompañamiento

Esta organización brinda acompañamiento a mujeres, adolescentes, niñas y sus familias con atención social, jurídica y psicológica en sus casas de día, ubicadas en el corredor central migratorio: San Cristóbal, Comitán y Tuxtla Gutiérrez.

Cada año brindan un promedio de tres mil 500 atenciones a mujeres y personas de la diversidad sexogenérica en situación de movilidad humana, acompañándolos para el acceso a sus derechos humanos, derecho al refugio, a protección internacional, a asilo, a salud, educación, al trabajo digno, a una vida libre de violencia, a la justicia, a la identidad, entre otras