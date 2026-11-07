En Chiapas, estudiantes reciben becas para el bienestar: Sheinbaum

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su gira por Chiapas, donde encabezó la entrega de becas Gertrudis Bocanegra, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa. En este evento se dio a conocer que más de 1.2 millones de estudiantes de la entidad reciben apoyos del sistema de becas educativas, con una inversión superior a 9 mil 200 millones de pesos.

Prioridad

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, para su gobierno, la educación es un derecho constitucional y no una mercancía ni un privilegio, por lo que las y los jóvenes deben defender la educación pública como un derecho humano y social. Señaló que, junto con el gobernador Eduardo Ramírez, trabaja para que más niñas, niños y jóvenes tengan oportunidades de continuar sus estudios y cumplir sus sueños, mediante la creación de más escuelas y la entrega de becas para estudiantes de todos los niveles educativos.

En ese marco, recordó que en Chiapas se garantizan las Becas para el Bienestar en todos los niveles escolares, siendo la quinta entidad a nivel nacional con dicha cobertura. Asimismo, anunció que la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos ubicada en Comitán de Domínguez, contará próximamente con una Escuela de Medicina y Enfermería.

Chiapa de Corzo

Como parte de su gira, la presidenta también visitó Chiapa de Corzo, donde encabezó la Jornada Nacional por la Paz y entregó ejemplares de la guía “El ABC de las emociones” a estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Plantel 022. Esta guía aborda temas como los cambios físicos, el uso responsable de las redes sociales, el amor y la violencia.

El gobernador Eduardo Ramírez agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el cariño que ha demostrado a Chiapas y le expresó el afecto, acompañamiento y pleno respaldo del gobierno y el pueblo chiapaneco. Resaltó que la entrega de esta beca universal reafirma que la mandataria lleva en el corazón a las niñas, los niños y jóvenes de Chiapas y de México.

“Tenga presente que el pueblo de Chiapas la acompaña a todos lados. Siempre vamos a estar con usted, porque es una mujer leal a la patria, leal al movimiento de transformación y, sobre todo, muy leal a sus principios y convicciones. Usted adelante y nosotros atrás; siempre la vamos a acompañar. Chiapas, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó.

Estuvieron presentes el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya; el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo; el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete; el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Abraham Carro Toledo; la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora; la presidenta municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento; el director del Plantel 022 del Conalep, Rigoberto Nangulari Montero, así como alumnas y alumnos beneficiados.