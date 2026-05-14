En Chiapas existe la unificación de la salud

En el marco de la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Salud para el Bienestar (Coesabi), presidida por el secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, el órgano homólogo a nivel nacional, y la organización no gubernamental Water Mission, destacaron que en Chiapas existe la unificación del sector salud y esta coordinación ha permitido impulsar proyectos en beneficio de la población.

En representación de la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (Conasabi), María Eugenia Lozano Torres, la subdirectora de Seguimiento de Acuerdos y Compromisos, Ana Lilia Mosqueda González, reconoció el trabajo conjunto que se realiza en Chiapas entre las instituciones del sector. “El Coesabi ha sabido no solo coordinar, sino también guiar y orientar técnica y operativamente todas las acciones y a todas las representaciones estatales, municipales y federales, a la sociedad organizada, inclusive ha buscado alianzas internacionales, para impulsar acciones que sirvan a la salud”, subrayó.

Optimización de los recursos

La funcionaria federal recalcó que el Conasabi es testigo del esfuerzo emprendido por el Gobierno de Chiapas para la unificación del sistema de salud y la implementación de estrategias para ejercer la rectoría con el enfoque de optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, respaldando el modelo nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Salud, David Kershenobich, por lo que reiteró que el Conasabi es un aliado para la ejecución de políticas en salud pública.

En ese tenor, el gerente regional de Programas de la organización no gubernamental Water Mission, Kevin Herr, con base en su experiencia en otros países, expresó que en el estado de Chiapas se logra percibir la colaboración interinstitucional “y eso es fundamental para que logremos contribuir con la salud pública y podamos mejorar nuestras comunidades”.