En Chiapas hay avances en la educación

Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas, destacó que ha prevalecido una estrecha coordinación entre el gobierno de la República y el gobierno encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar.

Hay coordinación permanente que ha llevado al cumplimiento de los compromisos del gobierno de México en Chiapas en materia de educación. El gobernador ha puesto interés y echado andar los principales programas a los que ha convocado la presidenta de México.

A partir de enero, el primero fue la estrategia por la Paz, donde fijó programas prioritarios que fueron adoptados por la administración estatal con jornadas por la paz enmarcadas en la lucha contra las adicciones, distribuyendo 500 mil guías a docentes de todo el estado.

También se sumó al programa Vive Saludable, Vive Feliz, con el cual más de un millón de niñas y niños de escuelas primarias han sido revisados en peso y talla, agudeza visual y bucal, por las brigadas de la Secretaría de Educación, Salud, DIF Estatal, IMSS Bienestar y el IMSS Ordinario.

Lo más importante es que las infancias ya tienen un registro médico en una base de datos que maneja el IMSS, para que las madres y padres de familia sean notificados si sus hijos necesitan un servicio médico de seguimiento.

“La disponibilidad del gobierno de Eduardo Ramírez ha sido total, porque permitió sin ningún problema que se distribuyeran todos los libros de texto gratuito en las comunidades más apartadas sin un solo incidente”, expresó.

“Chiapas destacó en la olimpiada nacional de conocimiento, en las convocatorias de la Secretaría de Marina, en ciencia y tecnología, el Tecnológico logró por tercer año consecutivo ganar la cumbre nacional de innovación, el esfuerzo es grande e importante.”