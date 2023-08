En Chiapas hay finanzas sanas y mayor crecimiento económico

En el municipio de Tapachula, donde se realizó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que, gracias a la disciplina financiera que se mantiene en las Secretarías de Hacienda federal y estatal, Chiapas cuenta con finanzas sanas y no se ha endeudado al estado.

“Por primera vez en Chiapas tenemos finanzas sanas, no se ha endeudado el estado ni siquiera con un centavo, pero sí hemos pagado deudas de gobiernos anteriores, también pagamos la deuda que no era bancaria pero sí era con proveedores y con trabajadores; por ejemplo en salud, en educación, y así en todas las instituciones”, mencionó.

El mandatario señaló que Chiapas está mejorando su economía como parte del trabajo responsable que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador y las iniciativas para la inversión en la entidad, lo cual —dijo— se considera resultado de la consolidación de la Cuarta Transformación.

Buenos resultados pese a pandemia

“En materia de crecimiento, Chiapas ha tenido muy buenos resultados a pesar de la pandemia, pues de acuerdo con el Coneval y el Inegi, creció un 20 por ciento; además, bajó la pobreza de manera importante y, en consecuencia, bajaron las desigualdades en nuestro territorio. Y quiero decirles que esto es gracias a un visionario que ha invertido el recurso federal en todo el país, nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador”, apuntó.

Durante esta reunión, el jefe del Ejecutivo estatal refirió que seguirá lloviendo en Chiapas de manera moderada, con excepciones en las regiones Istmo-Costa, Altos Tsotsil Tseltal y Meseta Comiteca Tojolabal, donde lloverá con más fuerza. No obstante, pidió al pueblo en general tomar precauciones, alejarse de ríos porque pueden desbordarse, así como de las montañas por el riesgo a derrumbes.

“Evitemos estar en zonas de peligro. Si no tenemos nada que hacer en esos lugares, no acudamos, no nos acerquemos. Y si vas a manejar o viajar a otros lados, pues hay que tener mucho cuidado porque el pavimento ya mojado es resbaloso y se pierde la visibilidad”, aconsejó.

Prevenir enfermedades

De igual forma, convocó a prevenir las enfermedades transmitidas por vectores, sobre todo el dengue, zika y chikungunya, porque crece su reproducción en la temporada de lluvias y este año es muy significativo el aumento del mosquito. “Hay que limpiar nuestras casas, hacer a un lado los cacharros, asear las alcantarillas. Además, de acuerdo con las y los científicos, el agua limpia favorece su reproducción; entonces, no hay que dejar recipientes de agua destapados dentro de la casa. Aunque nosotros estamos fumigando casa por casa, eso no basta, necesitamos hacer causa común para evitar este tipo de enfermedades”, manifestó.

Precisó que luego de que en años anteriores Chiapas fue primer lugar en todo el país, desde 2021 no se había registrado ninguna defunción por dengue; no obstante, ya se registró una defunción por esta enfermedad y sí hay varios casos, pero afortunadamente están saliendo adelante. “Tenemos que prevenir, cuidarnos, así que, por favor, escucha, coméntale a tus vecinos y amigos, y si tienes dudas acércate a las autoridades”.