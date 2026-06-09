En Chiapas hay ley, no tengan miedo: SSP

Como parte de las acciones de proximidad social y fortalecimiento de la seguridad en el estado, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes del sector transportista del municipio de Cintalapa de Figueroa, con el objetivo de escuchar sus inquietudes, fortalecer la coordinación y atender de manera directa las necesidades en materia de seguridad.

Durante el encuentro, las y los transportistas reconocieron el trabajo que encabeza el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, así como las estrategias implementadas por la SSP, que han permitido avanzar en la recuperación de la paz y la tranquilidad en diversas regiones de Chiapas.

Aparicio Avendaño destacó que la instrucción del gobernador es mantener una política de seguridad cercana a la ciudadanía y a los sectores productivos, privilegiando el diálogo permanente, coordinación institucional, inteligencia, prevención y uso de todas las capacidades tecnológicas y operativas con las que cuenta la SSP.