En Chiapas, la economía tiene rostro de mujer

Con un llamado a la unión, la capacitación y el emprendimiento, Sagdy Guadalupe Hernández Selvas rindió protesta este jueves como Directora del Comité de Mujeres de Empresarios Chiapanecas de la Innovación Social, A.C. (Echisac), una plataforma que agrupa a 176 afiliados y que ahora apuesta por impulsar el talento femenino en el estado.

“La verdad estoy muy contenta porque es un compromiso y un honor impulsar a las mujeres emprendedoras y empresarias a seguir adelante, a que no nos sintamos solas, a que tenemos fuerza, a que nos podemos unir unas con las otras y hacer crecer nuestro estado”, expresó Hernández Selvas en entrevista momentos después de asumir el cargo.

La nueva directora es presidenta de una empresa civil de construcción y diseños. Dentro de Echisac se desempeñaba como vicepresidenta de desarrollo empresarial. Ahora, desde su nueva trinchera, se propone ser ese “puente” que convierta a las emprendedoras en empresarias consolidadas.

Un sector que se abre

Hernández Selvas reconoció que históricamente el ámbito empresarial en Chiapas ha estado rodeado por hombres, sobre todo en áreas como la arquitectura y la construcción. Sin embargo, aseguró que esa realidad está cambiando.

“Mira, es gracias al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Si te das cuenta, antes era un mundo lleno de hombres y al menos en mi cargo como arquitecta, obviamente dominaba mucho la presencia de un hombre. Ahorita se abren puertas, abrimos vínculos con ellos y ya ves a más mujeres con más cargos públicos, y eso obviamente representa una gran responsabilidad con nosotras”, afirmó.

Destacó que, gracias a ese respaldo institucional, más mujeres están creando sus propias empresas. “Quizás empiezan con algo pequeño desde cero y van creciendo, y nos vamos impulsando. Eso es favorable para nosotras porque ya casi no veías empresarias y ahorita ya tenemos un sector grande”.

La directora explicó que dentro de Empresarios Chiapanecos de la Innovación Social A.C. (Echisac), decidieron abrir un apartado exclusivo para mujeres empresarias al descubrir “el gran potencial que tenemos”. Actualmente, el comité está conformado por 30 empresas chiapanecas que se desarrollan en diversos giros.

Consultada sobre qué sectores encabezados por mujeres tienen mayor repunte, Hernández Selvas fue enfática: “Todas. Para mí, la construcción es una de las principales, restauranteros, clínicas dentales. Todas las empresas tienen un gran valor, no significa que una sea más que otra. Todas impulsamos desde nuestro aprendizaje, desde el potencial que tenemos, y eso creo que nos da más valor. No se trata de quién es más que otra”.