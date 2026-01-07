﻿﻿
En Chiapas la ley se aplica sin distingos

En Chiapas se trabaja para fortalecer la gobernabilidad, el orden y la paz social en los 124 municipios de la entidad. CP
Bajo una política firme de Cero Corrupción, en la Nueva ERA de Chiapas que lidera el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a cargo de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, aplica la ley sin distinción alguna, sin privilegios por cargo, función o posición política, reafirmando que en el estado la legalidad no se negocia.

Ante ello y en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por la autoridad competente, la SSP llevó a cabo una acción institucional contra un servidor público en funciones, demostrando que en Chiapas la ley se aplica con estricto apego al marco jurídico y respeto a los derechos humanos, y se trabaja de manera coordinada y permanente con las instituciones de procuración de justicia y fuerzas armadas, fortaleciendo la gobernabilidad, el orden y la paz social en los 124 municipios de la entidad.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad con rostro humano, basada en la cercanía, la legalidad y la escucha activa, lo que ha permitido avanzar en la recuperación de la confianza ciudadana y consolidar instituciones sólidas y transparentes.

Con determinación, el gobierno de la Nueva ERA refrenda su compromiso con el pueblo de Chiapas: Cero Corrupción y una ley que se aplica para todas y todos.

