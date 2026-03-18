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En Chiapas la seguridad la construimos todos

Marzo 18 del 2026
Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión con empresarios socios de la Central de Abastos de Tuxtla Gutiérrez. CP
Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión con empresarios socios de la Central de Abastos de Tuxtla Gutiérrez. CP

Con el objetivo de fortalecer la comunicación y promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión con empresarias y empresarios socios de la Central de Abastos de Tuxtla Gutiérrez.

Acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; y del subsecretario de Inteligencia e Investigación, José Octavio García Macías; Aparicio Avendaño expresó que tal como lo ha instruido el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, está escuchando de manera directa las propuestas e inquietudes de todos los sectores para reforzar en unidad la estrategia de seguridad.

Detalló que, bajo la visión del mandatario estatal, hoy Chiapas cuenta con elementos más capacitados y con mejores condiciones de trabajo: “Se ha dignificado la labor de nuestros cuerpos de seguridad con aumento salarial, retiros dignos y becas para sus hijos e hijas, eso nos ha permitido darles confianza y moral para que desempeñen mejor su trabajo y se recupere la confianza de la ciudadanía”.

Resaltó que, gracias a la coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, Chiapas es referente a nivel nacional en materia de seguridad: “Somos el estado más seguro, quiero invitarlos a trabajar en unidad, ustedes son parte fundamental de la comercialización de productos básicos y de la economía de muchas familias. En la Secretaría de Seguridad del Pueblo tenemos diferentes servicios como acompañamiento a cuentahabientes. Los invito a que descarguen la aplicación C5 Escudo Pakal para reportar cualquier emergencia; ahí estaremos de manera inmediata”.

Finalmente, Rosa García Gutiérrez, Verónica Murillo y Raúl Ramírez, reconocieron a nombre de las y los socios de la Central de Abastos, que hoy Chiapas tiene un rostro de seguridad, con paz y orden; y afirmaron que están en la mejor disposición para abonar en la construcción de un Chiapas más seguro y próspero.

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