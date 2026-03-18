En Chiapas la seguridad la construimos todos

Con el objetivo de fortalecer la comunicación y promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión con empresarias y empresarios socios de la Central de Abastos de Tuxtla Gutiérrez.

Acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; y del subsecretario de Inteligencia e Investigación, José Octavio García Macías; Aparicio Avendaño expresó que tal como lo ha instruido el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, está escuchando de manera directa las propuestas e inquietudes de todos los sectores para reforzar en unidad la estrategia de seguridad.

Detalló que, bajo la visión del mandatario estatal, hoy Chiapas cuenta con elementos más capacitados y con mejores condiciones de trabajo: “Se ha dignificado la labor de nuestros cuerpos de seguridad con aumento salarial, retiros dignos y becas para sus hijos e hijas, eso nos ha permitido darles confianza y moral para que desempeñen mejor su trabajo y se recupere la confianza de la ciudadanía”.

Resaltó que, gracias a la coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, Chiapas es referente a nivel nacional en materia de seguridad: “Somos el estado más seguro, quiero invitarlos a trabajar en unidad, ustedes son parte fundamental de la comercialización de productos básicos y de la economía de muchas familias. En la Secretaría de Seguridad del Pueblo tenemos diferentes servicios como acompañamiento a cuentahabientes. Los invito a que descarguen la aplicación C5 Escudo Pakal para reportar cualquier emergencia; ahí estaremos de manera inmediata”.

Finalmente, Rosa García Gutiérrez, Verónica Murillo y Raúl Ramírez, reconocieron a nombre de las y los socios de la Central de Abastos, que hoy Chiapas tiene un rostro de seguridad, con paz y orden; y afirmaron que están en la mejor disposición para abonar en la construcción de un Chiapas más seguro y próspero.