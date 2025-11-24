En Chiapas no habrá paro ni bloqueos

Aunque en varios puntos de México se prevé que este lunes campesinos y diversos grupos transportistas realicen un paro que incluirá la toma de carreteras, el vicepresidente en Chiapas de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Sergio Antonio Rayo Cruz, confirmó que en la entidad no hay razón para protestar y no se sumarán a ningún bloqueo carretero.

En el plano nacional las exigencias se relacionan con la seguridad en las carreteras, además de los precios de garantía al maíz y que se combatan delitos relacionados con los asaltos.

Sin embargo, en el caso de Chiapas, dijo Rayo Cruz, las cosas son diferentes y por eso no estarán de forma física en ningún bloqueo en carreteras de la entidad.

Explicó que a nivel local el gobierno estatal, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, brindó un precio de garantía de siete mil pesos en el caso del maíz, y eso en principio desactivó cualquier protesta en las vías de comunicación.

A eso se le suma, dijo, que las condiciones de seguridad han mejorado de manera sustancial, a tal punto que en la actual administración los incidentes han sido mínimos.

Rayo Cruz enfatizó que no estarán participando en los bloqueos, debido a que las autoridades locales han atendido al sector agrícola, pero reconoció que en otras entidades la situación no presenta condiciones favorables.

“Los robos de vehículos -en Chiapas- han bajado a lo mínimo; en tres meses hemos tenido un solo vehículo que nos han robado. No apareció la mercancía, sí apareció el vehículo”, detalló.

En su opinión, la entidad viene de un gobierno malo en materia de transporte, sin embargo, en la presente administración se ha avanzado de manera considerable en el rubro.