En Chiapas puede temblar en cualquier momento

Este martes 27 de octubre se registró un fuerte sismo casi al amanecer. De acuerdo con el registro del Servicio Sismológico Nacional (SMN), la magnitud fue de 4.6, a 30 kilómetros al norte de Arriaga, a una profundidad de 123.2 kilómetros. La duración percibida fue muy corta, al menos para los habitantes de Tuxtla Gutiérrez.

Tan solo 24 minutos después el Sismológico Nacional registró un segundo sismo de una magnitud casi igual, de 4.4, a 144 kilómetros del suroeste de Ciudad Hidalgo, a una profundidad de 10.0 kilómetros. Muy cerca de este punto, a 129 kilómetros, a una profundidad de 17 kilómetros, se registró otro sismo de 4.3, pero la noche anterior, el lunes a las 11:57 de la noche.

La sismicidad del estado es diversa: incluye movimientos asociados a sistemas de fallas geológicas en el norte y en la frontera con Guatemala, actividad volcánica en el Chichón y Tacaná, y rupturas internas de la Placa de Cocos ya subducida. Esta combinación de fuentes sismogénicas explica la variedad de magnitudes y profundidades en los sismos.