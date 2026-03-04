En Chiapas se concluyó la digitalización catastral

Chiapas es una de las entidades donde se concluyó la digitalización catastral para mejorar los procesos administrativos; un proyecto iniciado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en todo el país, con una inversión de 88 millones de pesos (mdp) en 2025.

De acuerdo con la dependencia este trabajo corresponde al Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros que opera la Subsecretaría de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad.

Hasta el 27 de febrero registró avances en 25 proyectos estatales, de cuales 10 han concluido: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, y Tamaulipas; asimismo, tres entidades continúan en proceso de cierre administrativo: Michoacán, Tamaulipas y Yucatán.

La subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad, Griselda Martínez Vázquez, destacó que la modernización registral y catastral es clave para brindar certeza jurídica y fortalecer la eficiencia y eficacia administrativa en los territorios.

Con base en eso, la Sedatu mantiene una estrecha coordinación con las entidades federativas y municipios para concluir los procesos conforme a la normatividad aplicable.

Modelos actualizados

Enfatizó que con esto se garantiza que los registros públicos de la propiedad y catastros trabajen con modelos actualizados, interoperables y transparentes. Permite que los estados y municipios cuenten con herramientas tecnológicas que garanticen información ordenada, confiable y protegida.

Los proyectos autorizados cumplen requisitos estrictos como la alineación a los modelos nacionales, la disponibilidad de aportaciones locales y el cierre adecuado de ejercicios anteriores, lo que garantiza un manejo responsable y transparente de los recursos federales.