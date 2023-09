En Chiapas también es tiempo de mujeres: Sasil

En entrevista exclusiva, la senadora Sasil de León dijo que está lista para gobernar Chiapas; aseguró que este es el tiempo de las mujeres y que Chiapas necesita enfocarse en el desarrollo de los 16 municipios de sus pueblos originarios. Sostuvo que Chiapas es el anhelo más grande de su vida y que de llegar a ser gobernadora, espera lograr un pleno desarrollo en la entidad, con justicia y con igualdad de oportunidades. Esta es la entrevista:

JL: Qué gusto saludarte, Sasil. Gracias por recibirnos en el Senado. Hay mucho movimiento en torno a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año. ¿Cómo se vive desde aquí?

Sasil: Pues sí, ya se adelantó todo. Estoy muy contenta de haber participado arduamente en el estado de Chiapas apoyando el proyecto que representaba en ese entonces la aspirante a coordinar los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, y hoy después de haberse dado a conocer los resultados el 6 de septiembre, la acaba de nombrar el Consejo Político Nacional de Morena, que es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Fuimos parte del equipo que la acompañó en el estado de Chiapas, y buscamos conquistar corazones y confianzas de chiapanecas y chiapanecos, y nos fue muy bien.

JL: Es bien importante el tema de la mujer. Estaba leyendo una columna tuya en el Heraldo de México donde puntualizas la importancia de la equidad de género que fue a partir de una reforma constitucional que fue posible hacerla en el país. Y la pregunta obligada, y empezar por aquí esta entrevista: ¿Es tiempo de mujeres?

Sasil: Estoy convencida, no lo dice Sasil, lo vemos en los hechos, hubieron varias reformas. En 2014 hubo una reforma a la ley electoral para que a las mujeres se nos reconociera el derecho a participar de manera igualitaria para puestos de elección en las diputaciones locales, ayuntamientos y diputaciones federales, pero la verdad es que siempre quedaba una letra muerta que le permitía a los partidos seguir utilizándonos a las mujeres para ocupar estos espacios como propietarias y ponían a un suplente hombre. Hacían que renunciara la mujer y el suplente subía.

Siempre seguimos viendo este tipo de violaciones a nuestros derechos políticos, y hoy a partir de la reforma del 2019, que trabajamos en el Senado junto a la Cámara de diputadas y diputados, podemos decir que tenemos la Cámara de diputados y diputadas más paritaria del país. En el Senado también.Y bueno, qué hablar del gabinete que hoy acompaña al presidente de México, que es completamente paritario. Es la oportunidad histórica que tenemos las mujeres porque hoy vivimos en el pleno reconocimiento de nuestros derechos políticos de la mano de un presidente que confía en las mujeres. A pesar de que se ha dicho que no tiene una agenda feminista o que es un presidente que ayude a las mujeres, yo en los hechos veo otra cosa.

Yo sí creo y estoy convencida de que este movimiento, que esta transformación va de la mando de la lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos políticos.

JL: Es un momento muy importante en la historia porque es una búsqueda de años. Podemos recordar incluso cuando la mujer tuvo acceso al voto por primera vez en México y la manera que hoy se conforma el sistema político con mujeres liderando proyectos tan importantes como el de la Cuarta Transformación.

Sasil: Pues vamos a cumplir apenas 70 años, éramos algo así como a la casa a cuidar a los hijos, sacar los quehaceres de la casa. Hoy después de 70 años, sí creo que vivimos en el pleno reconocimiento de la mano de la transformación que encabeza el presidente López Obrador.

JL: La primera vez que tuvimos la oportunidad de platicar con Claudia Sheinbaum en Chiapas nos dijo: “La lucha por la igualdad de las mujeres es la lucha por la igualdad de todos”, me acuerdo mucho de esa frase. Me acordé de ella justamente cuando leía tu columna porque haces referencia a la inclusión de todos los sectores vulnerables. Chiapas es un estado con mucha diversidad, con gente que vive en diferentes comunidades, en diferentes etnias. Todo este mundo que representa Chiapas, es un mundo que representa también un reto muy importante. ¿Tú cómo ves la posibilidad de integración de un Chiapas con perspectiva de desarrollo?

Sasil: Te comparto que justo acabo de presentar una iniciativa la semana pasada ante el pleno del Senado de la República, porque no podemos ver a las mujeres de nuestros pueblos originarios y decir que por la igualdad por la que hemos luchado todos estos años es la que ellas necesitan. Ellas viven en otras condiciones y otras necesidades. Es por esto que esta iniciativa que presentamos fue para poder incluir en el código de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el que se les considere las condiciones en las que ellas se encuentran y que sea en la búsqueda de sus derechos a razón de las condiciones en las que se encuentran.

JL: Te hemos visto en giras cuando recorres al estado desde hace muchos años; me gustaría que nos compartas lo que ves en estas comunidades.

Sasil: He tenido la oportunidad de recorrer los 125 municipios y sé que las condiciones no son iguales en Tapachula que en Palenque o Comitán. Tenemos un estado muy rico, pluriculturalmente diverso, incluso dentro de los 16 municipios de nuestros pueblos originarios se viven condiciones diferentes. Deberíamos presentar puntual atención a estos 16 municipios que les hemos quedado a deber muchísimo, y nos hace falta los tres niveles de gobierno atender estas clases vulnerables para nuestro estado.

JL: Sasil, ¿tú quieres ser gobernadora?

Sasil: Aspiro, es el anhelo más grande de mi corazón servir a Chiapas desde ahí, no solo porque a 200 años que vamos a cumplir los chiapanecos de que por voluntad propia decidimos anexarnos a México como federación, nunca ha gobernado una mujer. Hemos tenido 130 gobernadores hombres, ni siquiera una mujer sustituta.

Sería el más grande honor y la más grande responsabilidad que podría tener, y no permitiría pasar un solo día sin poder hacer algo por el desarrollo y bienestar de nuestro hermoso estado.

JL: Si el momento llega, ¿qué le ofreces a Chiapas?

Sasil: Se necesita amar profundamente con el corazón a Chiapas para quererlo ver en pleno desarrollo, justicia, con igualdad de oportunidades y fuertes de trabajo. Hay gente buena, trabajadora y preparada con la que puedes apoyarte para sacar a Chiapas adelante.

JL: Si tu gobierno llega, ¿cómo ves a Chiapas en el 2023 contigo al frente del Poder Ejecutivo?

Sasil: Pues veo a un estado desarrollado. Yo espero tener a mi familia ahí, irme a vivir ahí, poderme desarrollar ahí. a mi retiro, pues me gustaría ver a un Chiapas seguro y con igualdad de oportunidades, en donde los jóvenes que salgan de estudiar tengan en dónde trabajar. Tenemos todo para hacerlo. Necesitamos empresas que lleguen a invertir en el estado. No podemos seguir siendo un estado que depende de la burocracia.

JL: Por cierto, hay mucha gente ofendida por lo que dijo Xóchitl de que en Chiapas no se está acostumbrado a trabajar ocho horas. ¿Qué opinas?

Sasil: Bueno, pues hay que tomar las cosas de quien viene. Qué desafortunado lo que dijo la senadora que va a ser candidata del PRIAN; es muy desafortunado que nos denigre de esta manera a los que somos del sur.

JL: ¿En la vida cotidiana quién es Sasil? Platícanos de ti a nivel personal.

Sasil: Pues soy una mujer muy bendecida, que en la vida Dios me ha dado muchas oportunidades, pero también la confianza de los chiapanecos y chiapanecas que me han permitido serviles por más de una década. Vengo de una familia de nueve hermanos, tenemos en casa a cinco mujeres y cuatro hombres. Yo soy la ocho porque soy trilliza, somos el quinto embarazo de mi mamá. Tengo la bendición de que mi padre y mi madre vivan. Me siento muy orgullosa de ser chiapaneca. Amo a mi estado, al que le debo todo y me ha dado tanto. Y tengo la aspiración de seguir sirviendo a Chiapas hasta donde las chiapanecas y chiapanecos me permitan.“Es la oportunidad histórica que tenemos las mujeres porque hoy vivimos en el pleno reconocimiento de nuestros derechos políticos de la mano de un presidente que confía en las mujeres”.