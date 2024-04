En Chiapas también hay mariposas monarca

En Chiapas sí existen poblaciones de mariposas monarca residentes, distribuidas en algunos municipios, que al igual que muchas otras especies de fauna, se ven en riesgo por factores como incendios forestales, destrucción de su hábitat y de su recurso alimenticio.

El biólogo Mario Alberto López Micelli, del Laboratorio de Tejidos Vegetales del Instituto de Ciencias Biológicas, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que la distribución de esta mariposa no está limitada al norte del país, sino que logran llegar desde Canadá hasta el sur del continente, como Colombia.

Como todos los seres vivos, son susceptibles a la pérdida de su hábitat, que es de las principales causas de pérdida de diversidad biológica en el mundo; son vulnerables al uso de herbicidas, como en potreros, para secar su planta hospedera.

El miembro del Cuerpo Académico de Conservación y Biodiversidad dijo que tienen en particular una especie hospedera de planta, que es de la que se alimentan las orugas únicamente, por lo que dependen de esta para poder continuar su ciclo de reproducción.

La planta es conocida como quiebra muelas o algodoncillos, con flores de cinco pétalos color naranja intenso que miran hacia abajo, con estambres y pistilos amarillo chillante; las flores se dan en racimo de seis y son muy pequeñas, de alrededor de un centímetro. La planta no sobrepasa los 90 centímetros, con hojas alargadas y poco ramificadas.

Afortunadamente esta planta tiene bastante tolerancia a condiciones adversas de medio ambiente, ya sea con mucha humedad o con sequía, aunque para la ganadería se considera una mala hierba porque suele ser abortiva en el ganado.

Destacó que no todas las mariposas tienen un proceso migratorio, se piensa que migran todo el tiempo, pero no. Hay poblaciones residentes que no se mueven de la demarcación que habitan, como ocurre en nuestro estado, donde hay un grupo de mariposas que habitan una zona específica.

“Las poblaciones locales son individuos genéticamente distintos al resto; el hecho de que haya muchos tipos de genotipos ayuda a que las especies se conserven, por eso es importante conservar su recurso alimenticio, porque las orugas suelen ser muy voraces a pesar de su tamaño”.