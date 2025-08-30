En contra de los delitos que afecten a NNA

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, con el firme compromiso en el acceso a la justicia y la protección de los derechos que salvaguarden la integridad de las niñas, niños y adolescentes (NNA), a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a Crescencio “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una niña con identidad reservada.

Investigaciones

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tonalá, Chiapas, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado, luego de que el órgano técnico de investigación y acusación realizara el desahogo probatorio en audiencias orales.

Por ello, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial determinó imponerle a Crescencio “N” una pena de 30 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con la erradicación de la impunidad en los delitos que vulneran la integridad y los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.