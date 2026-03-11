En crisis productores de maíz por contrabando

La difícil situación económica, la falta de apoyos y las condiciones que prevalecen en este primer bimestre de 2026, han colocado a los productores de maíz del Soconusco en un momento crítico, debido a la caída de más del 35 por ciento en el precio de este grano básico. Esta situación ha puesto en riesgo la economía de cientos de familias que dependen de esta actividad. Señalan que el coyotaje y la excesiva importación del grano son factores que agravan el problema.

Precio

En entrevista, el productor de granos del Soconusco, Jorge Arroyo, dio a conocer que el precio del kilogramo de maíz cayó de 8 a 5 pesos, lo que ha dejado a los agricultores con ingresos mínimos para sufragar los costos de producción. Afirmó que, ante la falta de apoyo oficial, la situación se ha vuelto aún más complicada debido al coyotaje y a la importación excesiva de maíz a través de Puerto Chiapas, lo que ha generado una competencia desigual para los productores locales.

“El maíz es un cultivo estratégico para la alimentación y la economía de nuestro estado; confiamos en que las autoridades estatales implementen acciones para garantizar condiciones justas de comercialización”, expresó.

Importación

Señaló que cada mes ingresan cientos de toneladas de maíz por Puerto Chiapas, procedentes de Brasil, cuya importación ha contribuido a desplomar el precio del grano que se cultiva en la región, el cual —aseguró— es de mayor calidad.

Ante esta situación, los productores solicitaron la intervención del gobierno estatal para atender la problemática y pidieron fortalecer las cadenas productivas, además de establecer centros de acopio que eviten que los intermediarios se aprovechen de los agricultores.

“La falta de centros de acopio nos obliga a vender nuestras cosechas a intermediarios, muchas veces en condiciones desfavorables. Necesitamos que se fortalezcan las cadenas productivas”, agregó.