En desacuerdo taxis y automóviles de plataforma

Un grupo de taxistas representativos del sector concesionado realizaron una marcha desde la fuente Diana Cazadora hasta el parque Central de Tuxtla Gutiérrez, exigiendo la regularización del sector ante lo que llamaron competencia desleal.

Hicieron un llamado al gobernador Eduardo Ramírez para intervenir, pues señalaron que se incumplieron acuerdos que han permitido que más de 15 mil automóviles particulares circulen como transportes de plataforma, mientras que solamente laboran un aproximado de cinco mil 700 unidades concesionadas por el gobierno.

Explicaron que existe un amparo en favor de los carros de plataforma, por ello piden que se cumpla ese acto; que se registren para saber quiénes y cuántos son en realidad.

Asimismo, pidieron los taxistas ser tomados en cuenta en el proyecto para incluir a trabajadores del volante ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Fueron entre cincuenta y cien automóviles los que participaron en la marcha, que según dijo el líder Jorge Omar Vázquez es pacífica y respetuosa.