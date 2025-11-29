En desarrollo proyectos de Conatrib 2025

Al finalizar la ceremonia inaugural, comenzaron los trabajos de la 4ª Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), que contemplaron la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva para el periodo 2025–2027; la presentación del Proyecto Editorial Derecho Local Comparado; la participación de la coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de Documenta A.C., Diana Sheinbaum Lerner; así como los pronunciamientos en torno a la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez.

De igual manera, se contó con la intervención de magistradas presidentas y magistrados presidentes, quienes realizaron planteamientos y propuestas para el mejoramiento administrativo y jurisdiccional de los Tribunales locales y debatieron temas de interés nacional.

Asimismo, al realizar la elección de la Mesa Directiva 2025–2027 se integró de la siguiente manera: en la presidencia de la Comisión, el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez; como vicepresidente de la Región Noreste se eligió al presidente del TSJ de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup; de la Región Noroeste, al presidente del TSJ de Baja California, Alejandro Isaac Fragoso López.

Para vicepresidente de la Región Occidente se votó por el presidente del STJE de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido; de la Región Sur se eligió al presidente del TSJ del estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén; de la Región sureste se eligió al presidente del TSJ de Quintana Roo, Heyden José Cebada Rivas y como vicepresidente de la Región Centro se eligió a la presidenta del TSJ del estado de Puebla, María Belinda Aguilar Díaz.