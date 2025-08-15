En dos días aseguran más de 30 motocicletas

Por segundo día consecutivo llevaron a cabo el fuerte operativo interinstitucional en las calles de la ciudad, logrando el aseguramiento de más de 30 motocicletas por no contar con la documentación correspondiente.

El grupo estuvo conformado por los tres órdenes de gobierno; Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Estatal y Policía Municipal, entre otras corporaciones, con el objetivo de contrarrestar delitos como asaltos, robos a casa habitación y robo de vehículos.

El primer operativo sorpresa se realizó la noche del pasado martes, sobre la Prolongación Insurgentes, a la altura de los mercados “Merposur” y “Mercaltos”, en el barrio de María Auxiliadora.

Acciones

Las unidades aseguradas no contaban con la documentación correspondiente, ni con las medidas básicas de seguridad, como el uso del casco protector. En el primer día fueron 20 motocicletas las cuales fueron trasladadas a un corralón.

El segundo operativo institucional se efectuó la noche del miércoles sobre el periférico norte de la ciudad, asegurando cerca de 20 unidades.

Hasta la mañana de este jueves no había un informe oficial sobre el operativo, además, se desconocía si hubo personas detenidas.